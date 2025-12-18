ワーナー、パラマウントの買収案には応じない構え　株主に拒否勧告か

米ウォール・ストリート・ジャーナルなど複数の米メディアの報道によると、ワーナー・ブラザースは、パラマウントからの未要請の全額現金による買収提案について、株主に拒否を勧告する準備を進めている。

一連の動きを巡っては、当初、ネットフリックスによる同社事業の取得の可能性が報じられ、その後、パラマウントが買収に踏み切る姿勢を示したことで、2社による買収案が並行する展開となっている。