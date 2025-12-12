え、これ反則じゃない？「おでん×豚汁」が今年も　ご飯は大盛りまで同額

豚汁定食専門店ごちとんは「赤だしおでん豚汁定食」（1199円）を12月10日より販売開始する。

冬の人気メニュー「赤だしおでん豚汁定食」

ごちとんの冬の風物詩として人気を集めるメニューが、今年も登場。

▲「赤だしおでん豚汁定食」（1199円）

ご飯は小・中・大 同額



2023年に初めて登場した「赤だしおでん豚汁定食」の主役となる自家製おでんは、箸がすっと通るほど柔らかいしみしみの大根と人参、ほくほくの煮たまご、ぷりぷりのこんにゃく、さらに豚汁のうま味をたっぷりと吸い込んだ餅巾着入り。

風味豊かな赤だし味噌でじっくりと煮込むことで、具材の奥までしっかりと味が染み込み、思わずご飯がすすむコク深い味わいに仕上げているという。



セットのご飯は小・中・大の3サイズから選べ、いずれも同額。

これって反則級じゃない？

「豚汁定食」というだけでもそそられるのに、おでん要素が加わって、より寒い日の救世主的なメニューと感じる。これ、反則級じゃない？



ごちとんは、和食の定番「豚汁」が主役の豚汁定食専門店。1000円以下から用意している豚汁定食は、辛味噌チゲや味噌バターコーンなど他では食べられないメニューがズラリと並んでいる。

現在は代々木本店をはじめ、OOTEMORI、ホワイティ梅田、横浜ジョイナス、渋谷新南口、池袋西口、目黒店、中野北口店、ららぽーとTOKYO-BAYの9店舗を東京・千葉・神奈川・大阪に展開中。

「赤だしおでん豚汁定食」はそんなごちとんの冬の風物詩。体をポカポカに温めてくれそうな一杯、寒い今だからこそ楽しんでみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）