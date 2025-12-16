Apple Watchを急速充電！ iPhoneも同時充電できるBelkinの新作モバイルバッテリー「BoostCharge Pro」

　ベルキンは、12月12日より「BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K」を日本市場に投入した。現在はAmazonにてサンドホワイトカラーが購入可能で、価格は13,991円。ブラックモデルも順次発売される予定だ。

Apple Watch急速充電に対応した一体型モバイルバッテリー

　「BoostCharge Pro Apple Watch充電器付き パワーバンク 10K」は、Apple Watchの急速充電機能とUSB-Cケーブルを一体化したモバイルバッテリーだ。最大出力45W、容量10,000mAhを備え、外出先や旅行時でもiPhoneとApple Watchを同時に充電できる設計となっている。

最大3台同時充電に対応する高い実用性

　本製品の特長は、最大3台のデバイスを同時に充電できる点にある。Apple Watch、iPhone、その他のデバイスに対応し、高耐久の編み込みUSB-Cケーブルと高出力のApple Watch充電モジュールを一体化することで実現している。さらに、折りたたみ式プラグはスタンドとしても機能し、Apple Watch充電時の使い勝手にも配慮されている。

残量確認がしやすい表示と安全性への配慮

　本体にはデジタルスクリーンを搭載し、バッテリー残量を数値（％）で確認できるため、充電切れを事前に把握しやすい。安全面では、過電流や過熱を防止する2重チップ保護機能を採用。製品保証は2年間で、安心して使用できる仕様となっている。

