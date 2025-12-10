可愛さと美しさをあわせ持ち、幅広いジャンルで活躍する大川成美（おおかわ・なるみ）さんが、19th DVD「gentle allure（ジェントル・アリュール）」（発売元：ホワイトロード／eye factory、収録時間：117分、価格：4620円）の発売記念イベントを11月23日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

秋の交通安全運動の一環として、イオンモール成田で1日警察署長を務めたり、地方創生プロジェクトの仕事も増えている大川さん。1年2ヵ月ぶりの19th DVDは、海外の制作陣による新レーベル「FIRST GRAVURE」の第1弾。8K解像度のシネマカメラで、従来とは趣の異なるグラビア映像に仕上げられている点が特徴である。

――ロケはいかがでした？

【大川成美】 6月に千葉県の勝浦で行われたのですが、スタッフも海外の方ばかりで（従来のイメージDVD撮影とは）ぜんぜん違いました！ グラビアと並行して女優業もやってきましたが、表情やポージングに物語性を持たせるようにシネマカメラで撮影。もう「グラビア映画」という感じでしたね。大川成美の集大成です。

――どんなシーンが楽しめますか？

【大川成美】 カジュアルなデニムパンツで海沿いの町を散歩したり、赤と白のカーディガンを羽織って砂浜で遊んだり、岩場でエスニック調の水着をカッコよく披露したり。衣装はスタイリストさんと一緒に選びました。

――オススメは？

【大川成美】 ピンク色のドレスを着て、海の見える丘を歩くシーンです。夕日が落ちるタイミングを狙って撮っていたのですが、すごくナチュラルな表情が出せたし、風景と衣装も相まって感動的なシーンになったと思います。

――ほか注目は？

【大川成美】 DVDジャケットにも採用されている、和室でのランジェリー姿です。ちょうど梅雨に入るころだったし、このシーンを撮ったときも雨が降っていて、しっとりとした朝のイメージの映像に。真っ赤なドレスを脱いで、黒のガーターランジェリーで魅せるシーンも、大人の女性が表現できたのでご覧になってほしいです。

なお、大川さんの代名詞とも言える特撮シリーズ「太陽の戦士レオーナ」も継続していて、「キックボクシングを習っているのでアクションが強化されました」とのこと。12月21日には、六本木でオフ会の開催も決定。「初めてのオフ会なので、ぜひみなさんと一緒に盛り上がりたいです」と参加を呼びかけた。