待ってた！ ガストで絶賛される「もつ鍋」再登場　今年は“1.5倍盛り”で攻められる

2025年12月04日 16時15分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

人気のあのメニューが帰ってきます

　ガストは12月4日より、博多もつ鍋の名店「博多もつ鍋やまや」監修による「やまやフェア」を開始します。

博多明太もつ鍋が復活！

　ガストと「博多もつ鍋 やまや」のコラボフェアは、2024年の初開催以来、開催のたびに話題を集める人気企画です。

　今期のメニューは、先行販売期間（11月6日〜12月1日）のアンケートで、対象商品を食べた人の約9割が「満足」と回答したという、注目の冬メニューです。　

▲博多明太もつ鍋《こく味噌》 ごはん付き1290円、中華麺付き1340円、単品1190円

　コンロで熱々の「博多明太もつ鍋」を提供。もつは、温度と時間にこだわって丁寧に下茹でしているため、臭みがなく食感はぷりぷりとしているといいます。だしはこく味噌／あごだし醤油の2種をラインアップ。　

　「博多明太もつ鍋《こく味噌》」は、上品な甘さの西京味噌と白みそを使用した、まろやかさとコク深さが特徴というもつ鍋です。国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしを使用ししています。

▲博多明太もつ鍋《あごだし醤油》 ごはん付き1290円、中華麺付き1340円、単品1190円

　「博多明太もつ鍋《あごだし醤油》」は、国産うるめ鰯節、国産鰹節、鯖節、国産焼きあご、国産昆布、鶏だしなどを使用した醤油スープを使用。

　具材はキャベツ、ささがきごぼう、ニラ、豆富に、甘みのある牛もつを使用しています。

　今回はトッピング追加（＋100円）でアレンジも可能です。また、＋200円でもつ1.5倍の増量も可能になりました。

から揚げ定食やドリアも登場し、博多グルメが勢ぞろい！

　さらに「から好し」との組み合わせによるから揚げや、もつ焼きなど、博多グルメを味わえるラインアップがそろいます。

▲博多明太から揚げ定食［4個］ 940円〜1090円　［3個］ 840円〜990円

▲牛もつ焼き 定食1209円、単品879円

▲明太クリームカルボナーラ　800円～950円

▲海老と明太子のドリア　820円～920円<

ファミレス超えのクオリティと話題・・・！
今回はもつ1.5倍もできる

　やまや監修のもつ鍋は登場するたびに非常に評判がよく「専門店に行かなくても本格的なもつ鍋が楽しめる」「ファミレス超えのクオリティ」などとの声がきかれます。

　今回、もつ1.5倍も増量も可能になって、より満足感が感じられそう。これはぜひ足を運びたいですね！

　なお、フェアは2026年3月11日までの予定です。

※価格は税込み表記です。

