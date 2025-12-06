このページの本文へ

12月10日より発売

やぱステ冬限定「チキンステーキ」ご飯・サラダ・スープ食べ放題！

2025年12月06日 16時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

　沖縄発祥のステーキチェーン「やっぱりステーキ」は、冬季限定メニューとして「あったかホワイトソースのチキンステーキ」を12月10日から期間限定で販売します。

パリッとジューシーなチキンに濃厚ソース！

▲あったかホワイトソースのチキンステーキ　1680円

　パリッと香ばしく焼き上げたチキンステーキにクリーミーなホワイトソースを合わせた、寒い季節にぴったりという一品です。

　一口食べるとチキンステーキの肉汁にホワイトソースが絡み、ほっとする味わいに仕上がっているとのことです。

　スープ、サラダ、ご飯が付いたセット内容で提供され、ランチやディナーなど、様々なシーンで利用できます。

　販売期間は12月26日までです。なお、一部店舗ではマカロニの種類が異なる場合があります。

寒い日に食べたくなるクリーミーな味わい

　パリッと焼かれたチキンと、寒い日に嬉しいクリーミーなホワイトソースの組み合わせは、濃厚な味わいを求める人にとって魅力的ではないでしょうか。

　スープやサラダ、ご飯も付いて1680円という価格設定で、少し贅沢したい時や、しっかり食事をしたい時など、幅広いシーンで利用できそうです。

※価格は税込み表記です。

