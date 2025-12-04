牛丼最安の「すき家」が50円引きクーポン配信！ 並400円に

すき家は12月4日9時から「12月得すきクーポン」第2弾を配信します。

牛丼商品、鍋定食、子ども向け商品が期間限定で割引対象になります。クーポンはすき家公式アプリで利用でき、子ども向け商品のクーポンのみすき家公式Xからの提示でも利用可能です。

【1】牛丼商品 50円引き

期間：12月4日9時～12月10日23時59分

牛丼各種、トッピング牛丼各種、牛丼ライト各種が50円引きとなります。牛小鉢、牛皿、牛皿定食、牛皿ビールセット、お子様牛丼は対象外です。

アプリから選択、または店頭でアプリのクーポンを提示して利用できます。デリバリーは対象外で、1回の会計につき3個まで利用でき、期間中は何度でも使えます。

【2】鍋定食 50円引き

期間：12月4日9時～12月15日23時59分

牛すき鍋定食、牛・胡麻麻辣湯鍋定食、白髪ねぎ牛すき鍋定食、白髪ねぎ牛・胡麻麻辣湯鍋定食が50円引きになります。単品の鍋は対象外です。

デリバリーは利用できません。条件を満たせば会計ごとに3個まで使え、期間中は繰り返し利用できます。

【3】子ども向け商品 100円引き

期間：12月4日9時～12月8日23時59分

お子様牛丼、お子様カレー、お子様とりそぼろ丼が1食につき100円引きとなります。店頭では公式アプリまたはすき家公式Xのクーポンを提示することで利用できます。

デリバリーは対象外です。1回の会計につき3個まで利用でき、期間中は何度でも使えます。

すき家公式アプリで対象商品を選ぶと、自動でクーポンが適用されます。会計方法により併用可能なクーポンが異なるため、店頭会計かアプリ会計かで条件が変わる点も案内されています。

大手最安の「すき家」の牛丼がさらに安く

牛丼や鍋定食など人気の商品がクーポンの対象になっているため、短い期間でも利用しやすい内容のクーポン企画です！



すき家の定番「牛丼」は並450円と牛丼大手チェーンで最安。クーポンを利用すると並400円で利用できますよ！

※価格は税込み表記です。