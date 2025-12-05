人気ストリーマーのグッズが当たる「GALLERIA WINTER CAMPAIGN」開催

サードウェーブが展開するゲーミングPCブランド「GALLERIA」は、12月5日から『GALLERIA WINTER CAMPAIGN』を開始した。キャンペーンは2026年1月13日（店舗は12日閉店）まで全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗およびドスパラ通販サイトで実施される。この期間にGALLERIAの新品パソコンを購入してエントリーすることで、1000名に人気ストリーマーのグッズやGALLERIAオリジナルグッズが抽選で当たるという。

GALLERIA製品の購入者がエントリー可能な『GALLERIA WINTER CAMPAIGN』では、ぶいすぽっ！ ぬいすぽっ！やREJECT Gaming Mousepad FENON XL SOFT、ななしいんくのアクリルスタンドなど、多彩な賞品が用意されている。また、特定のモデル購入の場合、当選確率が2倍になるという特典もある。この特典を適用できるモデルの一部として、インテル Core Ultra 5を搭載した「GALLERIA XGC5M-R56-GD」や、AMD Ryzen 7 5700Xを搭載した「GALLERIA FGR7M-R56-B」などが挙げられている。

対象となるGALLERIAの新品PCはアウトレット品や中古品を除いた全てのモデル。キャンペーンは店舗では12月5日から、通販では同日11:00からスタートし、通販におけるエントリー締め切りは1月13日10:59としている。詳細は特設ページに記載されているため、購入を考えている方は確認してみると良いだろう。