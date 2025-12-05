Riot Games ONE 2025協賛の特別GALLERIAモデルが登場、先着50名に限定マウスパッド

サードウェーブは12月5日、『Riot Games ONE 2025』協賛を記念した特別モデルのゲーミングPC「GALLERIA（ガレリア）」を全国のドスパラ各店舗と通販サイトで販売開始したと発表した。この特別モデルは、期間限定のもので、先着50名には限定オリジナルマウスパッドがプレゼントされる。

GALLERIAは、Riot Games ONEイベントの協賛企業としてさまざまなスペックを備えた高性能ゲーミングPCを提供する。中でも「GALLERIA XPC7A-R57-GD Riot Games ONE 2025協賛モデル」は、インテルのCore Ultra 7 265Fを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 5070 12GBのグラフィックスと16GBのメモリ、1TBのGen4 SSDを備える。価格は294,980円となる。

Riot Games ONE 2025協賛モデルには、イベント公式ロゴ入りのオリジナル壁紙が設定されており、購入者にはRiot Games ONE 2025のキービジュアルを施したマウスパッドも提供される。PCのサイズは220（幅）×488（奥行き）×498（高さ）mmで、重量約16kg。圧倒的なパフォーマンスと安定性を追求したモデルは、ゲームプレイを支える強力なパートナーだ。

購入は12月5日から2026年1月13日10:59（店舗は12日閉店）までの限定販売となり、日本全国の「ドスパラ」の店舗またはオンラインで手に入れることができる。最新の技術を駆使して、クリエイティブな活動にも最適化されているこのモデルは、ゲーマーだけでなく、映像編集などのパフォーマンスを求めるユーザーにも絶大な魅力を持つ。