ジブリ出身アニメーターが「絵コンテの極意」を無料公開

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラは、2026年1月29日にアニメ私塾の代表である室井康雄氏を講師に迎え、『アニメ私塾直伝！！初めての絵コンテの描き方』というオンラインセミナーを開催する。参加費は無料で、現在参加者を募集している。

絵コンテは、映画やアニメーションなどの映像作品における「設計図」。このセミナーでは、初心者にもわかりやすく、絵コンテの重要性や役立ち方を解説する。講師を務める室井康雄氏は、スタジオジブリでの経験を持ち、『NARUTO』『電脳コイル』『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』といった作品で活躍した実績を持つ。

セミナーでは、自分のアイデアを映像として正確に伝えるスキルや完成イメージを形にするための思考法を学ぶ機会を提供。これにより、参加者はクライアントや制作チームに自身のビジョンを共有する力を養うことができるだろう。セミナーへの参加はドスパラ会員限定であるが、会員でない場合でも新規登録が可能だ。

詳細ページからの登録が可能で、参加者は先着500名まで受け付け中。開始時間は20:00からで、その後21:00まで講義が行われ、続けて21:30まで質疑応答が設けられている。映像制作に興味がある人や、自分の作品をより理解されやすい形で伝えたい人には貴重な機会となるだろう。