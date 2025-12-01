参加費6000円で“自作PCデビュー”を完全サポート　ドスパラが12月イベントを発表

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブが主催する『自作パソコン組立イベント』が、12月13日、14日、20日、21日に開催されることが発表された。参加費は1台6,000円で、事前申し込みが必要。また、同伴者の参加は無料という嬉しい特典もある。

イベントは、パソコンを一から組み立てたいと考える人に向けた体験型イベントで、パーツ選びから組み立て方までプロが丁寧にサポートする。パーツの知識がなくても安心して参加できるよう、ドスパラのスタッフが要所で詳しく説明してくれる。イベント当日までに、お客様の希望に合わせた最適なパーツを提案し、PC構成を決めていく。

各会場定員があるため、参加を希望する人は早めの申し込みが推奨される。申し込みにはドスパラ本会員の登録が必要で、店舗と日程を選択した後、開催日1週間前の20時までに申し込むことが求められる。申込後には、店舗から各自の構成に基づいた見積もりが送られる仕組みだ。小学生以下の場合は保護者の同伴が必要となるが、保護者の参加は無料だという。

イベントについての詳細は、特設ページにて確認可能。自分だけのパソコンを自作する特別な体験を、ドスパラの全面的な支援のもとで楽しむ絶好のチャンスだ。