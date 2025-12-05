温まってお腹も満たす豚汁専門店の「具材がおでんの豚汁」ランチ、とにかくご飯がすすみます。

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

「ごちとん OOTEMORI店」の「赤だしおでん豚汁定食」

　ビジネスマンのランチの強い味方「ごちとん」。1,000円でおつりがくるのに、ゴロゴロ具材の豚汁定食が食べられるんですよね。

　そんな「ごちとん」から、今年も「おでん豚汁定食」が出ています！　おでんなのか豚汁なのか、とにかくおでん欲も豚汁欲も満たされるワガママ定食です！

おでんでも豚汁でも旨い！

　「ごちとん OOTEMORI店」で「赤だしおでん豚汁定食」を提供しています。

赤だしおでん豚汁定食
￥1,199（税込）

「ごちとん OOTEMORI店」の「赤だしおでん豚汁定食」

　箸がすっと通るほど柔らかい大根と人参、ほくほくの煮たまご、ぷりぷりのこんにゃく、うま味をたっぷりと吸い込んだ餅巾着。そんなおでんの具材を赤だし味噌でじっくりと煮込んだ定食です。具材の奥まで味が染み込み、これはおでんなのか豚汁なのか、そんなことがどうでもよくなるくらいご飯がすすみます。

ごちとん OOTEMORI店
住所：東京都千代田区大手町1-5-5 大手町タワーB2F
営業時間：平日11:00～22:30(ラストオーダー22:00)
　　　　　土日祝11:00～20:30(ラストオーダー20:00)

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

