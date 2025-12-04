あつあつ「スープパスタ」のお手頃セットも！ココスの冬ランチがスタート

ココスは12月9日より「2025冬のランチメニュー」をスタートする。

体も温まるあつあつメニューがラインナップ

ファミリーレストランのココスでは、平日限定で869円からお得なランチメニューを提供している。



冬のランチメニューでは、魚介を使ったクリームスープパスタや、チキンがごろっと入ったチーズカレードリア、チーズハンバーグや唐揚げがのったボリューミーなあつあつ鉄板ランチなど、冬にぴったりな商品が登場する。

▲海老とあさりのクリームスープパスタランチ（1089円）

海老やあさり、小柱などの魚介の旨みが溶け込んだ、まろやかで奥深い味わいのクリームスープパスタ。魚介にしめじやほうれん草を合わせることで、彩り豊かで具沢山なパスタに仕上げている。サラダとスープバー・ドリンクバー付き。

▲ごろごろチキンのチーズカレードリアランチ（1089円）

ごろごろとした大きさのチキンに、カボチャやブロッコリーなどの具材を合わせた、あつあつのチーズカレードリア。ほんのりバターが香るライスに、スパイシーな本格派のカレーとまろやかなベシャメルソース、チーズを合わせてオーブンで焼き上げている。香ばしく焼き上げられたチーズと、風味豊かなカレーが食欲をかき立てる一品。スープバー付き。

▲チーズハンバーグトリオランチ（1089円）

ふっくらジューシーなチーズハンバーグに、ガーリックの香ばしさが食欲をそそるきのことベーコンのソテー、そして唐揚げを添えたボリューミーなランチセット。付属のデミグラスソースにハンバーグや野菜をディップしていただくのがおすすめ。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

▲追加カレーソース（330円）

「ココスのビーフカレー」として人気のスパイス香る本格派のカレーを、ミニサイズで提供。ライスはもちろん、石窯パン、ハンバーグなどと合わせていただくことができる。（※あつあつランチセット以外の商品とも合わせて注文が可能）

サイドやデザートも豊富！

ランチタイム限定のお手頃な価格で、追加のもう一品にぴったりな商品も提供している。

▲フライトッピング（330円）

もう少し食べたい時にぴったりな選べるフライトッピング。とろっとクリーミーな「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」、ぷりぷりの牡蠣が楽しめる「広島県産牡蠣フライ」、ジューシーな「鶏の唐揚げ（3ヶ）」の3種類から選択可能。

▲ランチ ココスのフルーツサラダ（429円）

フレッシュフルーツを使用した彩り豊かなサラダ。野菜とフルーツがマッチするように、オレンジ果汁とはちみつを使った特製のオレンジハニーソースを合わせている。ランチタイム限定で、通常価格よりも66円お得に注文できる。

▲ランチ ハーフ 背徳のチョコバナナココッシュ（539円）

バナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、チョコソースを別添えで提供。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースがマッチする、まさに背徳的な味わいのデザート。



サクサク生地のココッシュにトッピングやソースを絡めていただくのがおすすめ。ランチタイム限定で、通常価格よりも66円お得に注文できる。

たくさんあって迷っちゃう！

メインからサイド、デザートまでこの時期だけのメニューが揃った。



体をポカポカと温めてくれそうなメインメニューを食べたら、サイドのチキンをちょっとつまんで……最後はバナナデザートで締めたい！



ランチタイムだけ少しお得な価格で食べることができるメニューもあるので、家族や友人を誘って楽しんでみてはいかがだろうか。

（※文中の価格はすべて税込）