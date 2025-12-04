このページの本文へ

12月9日から

あつあつ「スープパスタ」のお手頃セットも！ココスの冬ランチがスタート

2025年12月04日 11時00分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

冬にぴったりなあつあつメニュー勢揃い！

　ココスは12月9日より「2025冬のランチメニュー」をスタートする。

体も温まるあつあつメニューがラインナップ

　ファミリーレストランのココスでは、平日限定で869円からお得なランチメニューを提供している。

　冬のランチメニューでは、魚介を使ったクリームスープパスタや、チキンがごろっと入ったチーズカレードリア、チーズハンバーグや唐揚げがのったボリューミーなあつあつ鉄板ランチなど、冬にぴったりな商品が登場する。

海老とあさりのクリームスープパスタランチ（1089円）

　海老やあさり、小柱などの魚介の旨みが溶け込んだ、まろやかで奥深い味わいのクリームスープパスタ。魚介にしめじやほうれん草を合わせることで、彩り豊かで具沢山なパスタに仕上げている。サラダとスープバー・ドリンクバー付き。

ごろごろチキンのチーズカレードリアランチ（1089円）

　ごろごろとした大きさのチキンに、カボチャやブロッコリーなどの具材を合わせた、あつあつのチーズカレードリア。ほんのりバターが香るライスに、スパイシーな本格派のカレーとまろやかなベシャメルソース、チーズを合わせてオーブンで焼き上げている。香ばしく焼き上げられたチーズと、風味豊かなカレーが食欲をかき立てる一品。スープバー付き。

チーズハンバーグトリオランチ（1089円）

　ふっくらジューシーなチーズハンバーグに、ガーリックの香ばしさが食欲をそそるきのことベーコンのソテー、そして唐揚げを添えたボリューミーなランチセット。付属のデミグラスソースにハンバーグや野菜をディップしていただくのがおすすめ。ライスまたは石窯パンとスープバー付き。

追加カレーソース（330円）

　「ココスのビーフカレー」として人気のスパイス香る本格派のカレーを、ミニサイズで提供。ライスはもちろん、石窯パン、ハンバーグなどと合わせていただくことができる。（※あつあつランチセット以外の商品とも合わせて注文が可能）

サイドやデザートも豊富！

　ランチタイム限定のお手頃な価格で、追加のもう一品にぴったりな商品も提供している。

フライトッピング（330円）

　もう少し食べたい時にぴったりな選べるフライトッピング。とろっとクリーミーな「北海道産紅ズワイガニのクリームコロッケ」、ぷりぷりの牡蠣が楽しめる「広島県産牡蠣フライ」、ジューシーな「鶏の唐揚げ（3ヶ）」の3種類から選択可能。

ランチ ココスのフルーツサラダ（429円）

　フレッシュフルーツを使用した彩り豊かなサラダ。野菜とフルーツがマッチするように、オレンジ果汁とはちみつを使った特製のオレンジハニーソースを合わせている。ランチタイム限定で、通常価格よりも66円お得に注文できる。

ランチ ハーフ 背徳のチョコバナナココッシュ（539円）

　バナナとバニラアイスをトッピングしたココッシュに、チョコソースを別添えで提供。優しい甘さのバナナとバニラアイスに、濃厚なチョコソースがマッチする、まさに背徳的な味わいのデザート。

　サクサク生地のココッシュにトッピングやソースを絡めていただくのがおすすめ。ランチタイム限定で、通常価格よりも66円お得に注文できる。

たくさんあって迷っちゃう！

　メインからサイド、デザートまでこの時期だけのメニューが揃った。

　体をポカポカと温めてくれそうなメインメニューを食べたら、サイドのチキンをちょっとつまんで……最後はバナナデザートで締めたい！

　ランチタイムだけ少しお得な価格で食べることができるメニューもあるので、家族や友人を誘って楽しんでみてはいかがだろうか。

　（※文中の価格はすべて税込）

