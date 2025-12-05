和食さとの「寿司盛り」が10％引きに！「黒毛和牛のお重」もお得に！早割スタート

和食さとは12月4日より、年末年始向けテイクアウトメニューの販売を開始します。

紅ずわいがにやいくらなど豪華な寿司盛り合わせが登場！

前日までの予約で早割10％オフに！

紅ずわいがにやいくら、数の子を使った寿司の盛り合わせ、黒毛和牛を使ったすき焼き重、天ぷらやハンバーグなどを詰め合わせたパーティーセットなど、年末年始の食卓向けの商品がそろいます。

対象商品は受け取り日の前日までに予約すると早割10％オフで利用できます。販売は2026年1月14日まで行います。

▲寿司盛り合わせ～寿～ 1人前 1294円（早割1165円）

紅ずわいがに、いくら、数の子などを使った盛り合わせです。

▲寿司盛り合わせ～寿～ 3人前 3238円（早割2914円）

家庭や親戚の集まりに使いやすいサイズの寿司盛り合わせです。

▲よくばりパーティーセット 2374円（早割2137円）

さとチキ、ハンバーグ、海老と野菜の天ぷらなどを詰め合わせたセットです。

▲黒毛和牛のすき焼き重 2050円（早割1845円）

持ち帰り専用「年越しそば」も予約受付中

▲年越しそば

さらに、大晦日に受渡し・販売する持ち帰り専用の年越しそばも数量限定で登場します。石臼挽きのそば粉を使った風味豊かな二八そばと、大海老、ずわいがに、北海道産帆立の天ぷらセットを選べる内容です。

12月30日までに予約した場合は10％オフになり、アプリのモバイルオーダー経由ではさらに10％オフの特典が受けられます。

年末年始の集まりに！

紅ずわいがにやいくらを盛り込んだ寿司盛り合わせは、年末らしい華やかさがあり、食卓に並べるだけで特別感が出る内容となっています。

豪華な寿司と年越しそばを組み合わせれば、家でゆっくり過ごす年末を豊かにしてくれそうです。

※価格は税込み表記です。