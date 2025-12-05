このページの本文へ

12月11日から

高さ30cm超パフェ再び！ ジョナサン×ハーゲンダッツの人気コラボが帰ってきた

2025年12月05日 12時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　ジョナサンは12月11日、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使ったいちごスイーツを期間限定で販売します。

高さ30㎝超のパフェも！ジョナサンでハーゲンダッツコラボ

　同フェアは前回開催時に約20万食を販売した人気の企画で、冬のスイーツとして再び登場します。販売は全店舗で行い、10時30分までのモーニング時間帯を除く時間で提供されます。

▲ハーゲンダッツといちごのジョナパフェDX　1759円

　フレッシュいちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを3個使い、高さ30㎝超に仕上げたパフェです。

　いちごゼリーやホイップなどを重ねた構成で、“まるでタワー”のようなボリュームのある見た目が特徴といいます。

▲ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ　1209円

　ハート形にカットしたいちごをのせた王道のストロベリーパフェです。旬のいちごとアイスクリームを組み合わせたご褒美スイーツです。

▲ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー　879円

　自家製のプリンとフレッシュいちご、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを組み合わせたサンデーです。

▲ハーゲンダッツといちごのミルフィーユ　879円

　パイ生地でいちごとカスタードクリームを挟み、アイスクリームを添えたデザートです。パイのサクサク食感と冷たいアイスクリームを一緒に楽しめるといいます。

▲ハーゲンダッツ・ノセテミターノ　659円

　バスクチーズケーキにハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを合わせた一品です。

▲ハーゲンダッツとヨーグルトのミニパルフェ　549円

　ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームとヨーグルトを組み合わせた、小さめサイズのパルフェです。

▲ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム　439円

　ストロベリーアイスクリームをダブルで提供します。

約20万食のヒット企画が復活！

　と甘酸っぱい国産いちごと、ハーゲンダッツのアイスクリームの濃厚さを組み合わせた豪華なラインアップがそろいます。

　前回開催時は、1日で150食以上を販売した店舗もあるとか。復活したこの機会に、冬のご褒美スイーツを堪能しては？

※価格は税込み表記です。

■関連サイト

カテゴリートップへ

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
もぐもぐ動画配信中！
記事を探す
アスキーグルメ　キャンペーン情報
グルメ情報お寄せください
アスキーグルメ 最新連載・特集一覧