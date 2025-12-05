高さ30cm超パフェ再び！ ジョナサン×ハーゲンダッツの人気コラボが帰ってきた

ジョナサンは12月11日、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使ったいちごスイーツを期間限定で販売します。

高さ30㎝超のパフェも！ジョナサンでハーゲンダッツコラボ

同フェアは前回開催時に約20万食を販売した人気の企画で、冬のスイーツとして再び登場します。販売は全店舗で行い、10時30分までのモーニング時間帯を除く時間で提供されます。

▲ハーゲンダッツといちごのジョナパフェDX 1759円

フレッシュいちごとハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを3個使い、高さ30㎝超に仕上げたパフェです。

いちごゼリーやホイップなどを重ねた構成で、“まるでタワー”のようなボリュームのある見た目が特徴といいます。

▲ハーゲンダッツといちごのジョナパフェ 1209円

ハート形にカットしたいちごをのせた王道のストロベリーパフェです。旬のいちごとアイスクリームを組み合わせたご褒美スイーツです。

▲ハーゲンダッツと自家製プリンのジョナサンデー 879円

自家製のプリンとフレッシュいちご、ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを組み合わせたサンデーです。

▲ハーゲンダッツといちごのミルフィーユ 879円

パイ生地でいちごとカスタードクリームを挟み、アイスクリームを添えたデザートです。パイのサクサク食感と冷たいアイスクリームを一緒に楽しめるといいます。

▲ハーゲンダッツ・ノセテミターノ 659円

バスクチーズケーキにハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを合わせた一品です。

▲ハーゲンダッツとヨーグルトのミニパルフェ 549円

ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームとヨーグルトを組み合わせた、小さめサイズのパルフェです。

▲ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリーム 439円

ストロベリーアイスクリームをダブルで提供します。

約20万食のヒット企画が復活！

と甘酸っぱい国産いちごと、ハーゲンダッツのアイスクリームの濃厚さを組み合わせた豪華なラインアップがそろいます。

前回開催時は、1日で150食以上を販売した店舗もあるとか。復活したこの機会に、冬のご褒美スイーツを堪能しては？

※価格は税込み表記です。