セブンイレブン「あんバターどら焼」“究極の贅沢感”にこだわった

セブン‐イレブンは「あんバターどら焼」と「あんバター大福」を、12月2日より全国で順次発売開始した。沖縄をのぞく全国で展開。

「あんバター」使用！和スイーツが登場

セブン‐イレブンでは、相性抜群でトレンドとなっている「あんこ」と「バター」の組み合わせに着目。今回、定番の和スイーツ「どらやき」と「大福」と掛け合わせた「王道」の2商品を開発した。

▲「あんバターどら焼」（259円）



ふんわりしっとりとしたどらやき生地で、つぶあんとバタークリーム、有塩バターを挟んだどら焼き。



ふわりと溶けるやさしい口当たりのバタークリームに、ミルクのコクと芳醇な香りがジュワッと広がる濃厚な有塩バターをトッピング。コク深く、それぞれの食感も堪能できる贅沢な味わいに仕上げたという。

「あんバター大福」（183円）



きめ細かなもち粉を使用し、ふんわりもちもちとした食感に練り上げた生地で、つぶあんとバタークリームを包んだ大福。



バタークリームは塩味の効いたクリーミーな味わいで、つぶあんの濃厚な甘みを引き立てつつまろやかに溶けあう仕立て。心地よい甘じょっぱさが口いっぱいに広がるとうたう。

濃厚でコク深い『究極の贅沢感』と『満足感』

リリースによると、開発担当者は「あんバター好きが求める、濃厚でコク深い『究極の贅沢感』と『満足感』を追求し、あんこの甘さとバターのコク・塩味の絶妙なバランスにもこだわった」という。

間違いないであろう和スイーツ。温かいお茶と一緒にいただいて、ほっこりしたいなあ！

（※文中の価格はすべて税込）