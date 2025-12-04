富士通は、2025年12月2日、同社の先進技術を紹介する「Fujitsu Technology Update」を開催。「AI」を中核に据え、「Data＆Security」「Computing」「 Converging Technologies」「Network」からなる“5つのキーテクノロジー”について、最新の戦略や研究成果をを披露した。

さらに、新たに開拓すべき領域として「フィジカルAI」「宇宙」「防衛・次世代通信」を挙げ、それぞれの新技術もアピールした。

ソブリンAIのための基盤に注力 AI向けCPU・量子コンピューターでグローバルリーダーに

富士通の執行役員副社長 CTO、システムプラットフォーム担当であるヴィヴェック・マハジャン（Vivek Mahajan）氏は、同社のテクノロジー戦略を語った。

まずは、ここ5年間注力し続けてきたAI領域の戦略からだ。富士通では、エンタープライズに特化した技術を開発する中で、行政や金融、製造、ヘルスケア、防衛など、データ主権や技術主権を持つかたちで運用する「ソブリンAI」が必要な領域にターゲットを定める。そのためのプラットフォームとして、「Sovereign AI Platform」に注力していく。

この基盤は、AIやセキュリティのソフトウェアスタックと、コンピューティング、ネットワークのインフラで構成される。「AIの世界の実現には、これらの要素が不可欠」とマハジャン氏。

ソフトウェアスタックでは、独自のLLM「Takane」とAI基盤「Kozuchi」を中核に、AIガードレールやセキュアエージェントGW、偽・誤情報対策といったセキュリティを組み合わせている。そして、そのインフラを、国産プロセッサである「MONAKA/MONAKA-X」、量子あるいは量子＋HPCのハイブリッドといったコンピューティング技術、A-RANやAPN（オール光ネットワーク）といったネットワーク技術が支える。

AI領域では、5年先までのロードマップを提示している。LLMのTakaneは、「モーダル融合による業務理解深化」「環境変化への適応的進化」「未来洞察型の戦略立案モデル」「メタ学習と自己進化型モデル」と毎年強化を図り、セキュリティスタックの進化も含めて、AI基盤のKozuchiを拡張していく。

AIスタックを支えるコンピューティングインフラでは、2027年に汎用国産プロセッサ「FUJITSU-MONAKA」をリリース予定。さらに、2029年に製品化予定の「FUJITSU-MONAKA-X」は、次世代スーパーコンピュータである「富岳NEXT」のベースとなり、「AIの世界で一番強いCPUを狙っている」（マハジャン氏）とする。

量子コンピューティングに関しても、ソフトウェアスタックから制御エレクトロニクス、冷凍機、チップまで、全領域を国産技術でカバーし、こちらもグローバルリーダーを目指していくという。2026年12月には1024量子ビット、2030年には1万量子ビット超えの量子コンピューターを開発する予定だ。加えてマハジャン氏は、「量子とHPCを組み合わせると色々な演算が可能になる。双方を手掛ける会社は、グローバルでもおそらく富士通だけだ」と強調した。

最後に触れたのは、ネットワークインフラだ。「Photonic System」「Mobile System」「Network Orchestration」「Data Centric Infrastructure（DCI）」の4領域に注力して開発を進めている。特に、Photonic Systemの光伝送システムでは、3.2Tbpsのプラガブルモジュールを開発して、グローバルリーダーを目指していくという。また、Mobile Systemでは、ソフトバンクやNVIDIAと共に開発を進める「AI-RAN」技術が、エッジAIに寄与すると強調した。