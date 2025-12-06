ゲーミングPCにおける最大のネックは、大多数の人にとっては価格ではないだろうか。高性能なPCほど高価で、手が届かないと悲観している人も多いはず。そういった人に今回紹介したいモデルが、パソコンショップSEVENの「ZEFT R60YQ」だ。



ZEFT R60YQの直販価格は標準構成で21万9780円（税込み）と比較的お手頃だ。CPUは「Ryzen 7 7700」、GPUはGeForce RTX 5060 Ti搭載モデルを採用し、コストパフォーマンスもいい。サイズは195（W）×290（D）×424.5（H）mmと、省スペースなところも魅力的だ。

ZEFT R60YQの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー CPU付属空冷クーラー マザー

ボード ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600 ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0 ビデオ

カード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2 PCケース DeepCool「CH170 PLUS」（Micro-ATX、ミドルタワー） 650W、80 PLUS BRONZE OS Windows 11 Home サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm 直販価格

（税込み） 21万9780円～

Ryzen 7 7700とGeForce RTX 5060 Tiを搭載

CPUのRyzen 7 7700はZen 4世代の8コア/16スレッドモデル。最新のRyzen 9000シリーズ（Zen 5）よりも1世代古いものの、最大ブースト クロックは5.3GHzとゲーミング性能と価格のバランスが優れている。

CPUクーラーはAMDの純正モデル「Wraith Prism」を装着していた。Wraith Prismはイルミネーション リングを搭載しており、LEDがきらびやかに点灯する。Ryzen 7 7700のTDP（熱設計消費電力）は65Wと比較的低めのため、このクーラーでも十分冷やせるだろう。

ビデオカードのGPUは「GeForce RTX 5060 Ti」（以下、RTX 5060 Ti）で、お借りした試用機にはASUSの「PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16GB GDDR7 OC Edition」（PRIME-RTX5060TI-O16G）が入っていた。フルHDならほとんどゲームで困ることはないだろう。

このビデオカードは、ブーストクロックを2617MHzに引き上げたクロックアップモデル。GPUクーラーには3基のAxial-techファンを備えている。ASUSによると、これらのファンで温度の低減、ノイズの抑制、パフォーマンスの強化を実現しているとのこと。