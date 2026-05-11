【5/12限定】最大13.1万円引き！ RTX 5090搭載ZEFTなどハイスペックPCが24時間限定セール

セブンアールジャパンは、5月12日に24時間限定で「2026/5/12 24時間限定セール」を開催する。セールでは最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大131,000円の値引きとなる。

今回のセールの目玉となるのが、ハイエンドゲーミングPC「ZEFT Z55IK」だ。このモデルはintel Core Ultra7-265FプロセッサとGeForce RTX 5090を搭載しており、メモリは128GB DDR5、ストレージには2000GB SSDを使用している。また、チップセットはintel Z890を採用し、1300Wの80Plus platinum電源を搭載。通常1,299,800円(税抜)が131,000円オフの1,168,800円(税抜)での提供となる。

その他のセール商品には、ミドルレンジモデルの「ZEFT R63G」と「ZEFT R61GK」が含まれる。「ZEFT R63G」はAMD Ryzen 9 9950XプロセッサとGeForce RTX 5070を備え、通常価格425,800円(税抜)が41,000円オフの384,800円(税抜)で購入可能だ。「ZEFT R61GK」は、AMD Ryzen 7 9800X3DプロセッサにGeForce RTX 5070を組み合わせ、通常価格394,800円(税抜)から29,000円オフの365,800円(税抜)で提供される。両モデルともに、16GB DDR5メモリと1000GB SSDを備えたミドルタワーケース仕様となっている。

特設ページでは、これらを含む全10商品がセール対象となり、すべて送料無料で提供される。この機会に、最新のハイスペックPCをお得に手に入れてみてはいかがだろうか。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。