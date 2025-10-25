このページの本文へ

ZEFT Z57CMをレビュー

ゲーミングPCの新たな選択肢は「銀色」、MasterFrame 600 Silverを軸にした“品の良さ”にやられる

2025年10月25日 11時00分更新

文● 宮崎真一 編集●ジサトライッペイ／ASCII

ZEFT Z57CM

　デスクトップPCの外観といえば、昔は黒色が主流だったが、最近は白色がだいぶ増えた印象だ。しかし、ほかの色が欲しいという人も当然いるはず。そういった人に新たな選択肢として提案したい色が、今回紹介するパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT Z57CM」が採用している「銀色」だ。

パソコンショップSEVENのミドルタワーゲーミングPC「ZEFT Z57CM」。直販価格は45万9580円～（送料無料）

ZEFT Z57CMの主なスペック
CPU インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz）
CPU
クーラー		 NZXT「Kraken Plus 360 RGB White」（簡易水冷、360mmラジエーター）
マザー
ボード		 ASRock「B860 Steel Legend WiFi」（インテルB860、ATX）
メモリー G.SKILL「Trident Z5 RGB DDR5」（16GB×2、DDR5-6400）
ストレージ Crucial「T500 CT2000T500SSD8JP」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 GALAX「GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP2」
（GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7）
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3
PCケース Cooler Master「MasterFrame 600 Silver MF600-SGNN-S00」
（E-ATX、ミドルタワー）
電源
ユニット		 SilverStone「DA850R Gold White SST-DA850R-GMA-WWW」
（850W、80 PLUS GOLD）
OS Windows 11 Home
直販価格 45万9580円～

外観は銀色だが、内部は白色で統一感を

　まずはZEFT Z57CMの外観から見ていこう。PCケースはCooler Master「MasterFrame 600 Silver」で、サイズが261（W）×531（D）×544（H）mmのミドルタワー型モデル。材質はアルミニウムと亜鉛メッキ鋼板で、金属の質感を活かした銀色のデザインが特徴的だ。

　「FREEFORM 2.0」と呼ばれるフレームが露出した構造になっており、360mmサイズのラジエーターを最大3基まで搭載できる。つまり、CPUもビデオカードもハイパワーな製品を組み込める設計といえる。

　サイドパネルなどの取り外しは工具を必要とせず、メンテナンスしやすいところもありがたい。PCケースファンは、フロントパネルに140mmを3基、リアに120mmを1基備えており、フロントからリアへ抜ける強力なエアフローを実現している。

ZEFT Z57CM

フロントパネルには140mmの真っ白なPCケースファンを3基搭載

ZEFT Z57CM

リアには120mmファンが1基。もちろん、こちらも白色だ

ZEFT Z57CM

サイドパネルは磁石で固定しているだけなので、ドライバーを用意せずとも簡単に取り外せる

ZEFT Z57CM

こちらはサイドパネルの下側。ツメを引っ掛ける構造だ

ZEFT Z57CM

左側面から内部を見た様子。内部のPCパーツは白色で統一している

