パソコンショップSEVENの「ZEFT Z57CM」は、PCケースにCooler Masterの「MasterFrame 600 Silver」を採用。銀色の外観が特徴的で、従来の「黒色」や「白色」にない渋カッコイイデザインは唯一無二といえる存在感を放つ。外観や内観をチェックした前回に続き、本稿ではベンチマークでその性能に迫ってみたい。

ZEFT Z57CMの主なスペック CPU インテル「Core Ultra 7 265KF」（20コア/20スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー NZXT「Kraken Plus 360 RGB White」（簡易水冷、360mmラジエーター） マザー

ボード ASRock「B860 Steel Legend WiFi」（インテルB860、ATX） メモリー G.SKILL「Trident Z5 RGB DDR5」（16GB×2、DDR5-6400） ストレージ Crucial「T500 CT2000T500SSD8JP」（2TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード GALAX「GK-RTX5070Ti-E16GB/WHITE/TP2」

（GeForce RTX 5070 Ti、16GB GDDR7） 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3 PCケース Cooler Master「MasterFrame 600 Silver MF600-SGNN-S00」

（E-ATX、ミドルタワー） 電源

ユニット SilverStone「DA850R Gold White SST-DA850R-GMA-WWW」

（850W、80 PLUS GOLD） OS Windows 11 Home 直販価格 45万9580円～

Core Ultra 7＆RTX 5070 Tiはやはり優秀だった

まずは、「CINEBENCH 2024」でCPU性能をチェックしておこう。

1コアあたりの性能を示すSingle Coreは132ptsで、すべてのコアで処理するMulti Coreは1924pts。ZEFT Z57CMは20コア/20スレッドの「Core Ultra 7 265KF」を搭載しているが、相応の結果といえる。これならゲーム限らず、動画編集などでも頼りになるだろう。

続いては、3D描画処理では定番のベンチマークツールである「3DMark」（Version 2.32.8454）。

まず、DirectX 11ベースのテストである「Fire Strike」系では、テスト解像度が4K（3840×2160ドット）のFire Strike Ultraでも、ZEFT Z57CMは1万8000台の好成績。Fire Strikeのスコアーは5万に届く勢いを見せており、少々古めのゲームでもそのパフォーマンスをいかんなく発揮してくれそうだ。



DirectX 12ベースのテストの「Time Spy」系でも、Time Spy Extremeで1万3000台と優秀なスコアーで、3D描画性能はかなり高めと言っていい。描画負荷が高めのテストである「Steel Nomad」に、レイトレーシングがかかわる「Port Royal」や「Speed Way」も評価に値する結果。



ZEFT Z57CMならレイトレーシングを有効にして、高解像度＆高画質でゲームを快適に遊べそうだ。