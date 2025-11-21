パソコンショップSEVENのゲーミングPCの「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスしたモデルである。LEDをまったく搭載していないため派手さはないものの、まさに質実剛健な逸品であることは前回お伝えした通りだ。では、実際のゲームパフォーマンスはどの程度なのか？ テストを通してそのポテンシャルに迫りたい。

ZEFT Z55YCの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード GeForce RTX 5080、16GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 PCケース Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー） 電源

ユニット 850W、80 PLUS GOLD サイズ 220（W）×469（D）×490（H）mm OS Windows 11 Home 直販価格 48万8180円～

Ryzen 7 9700X＆GeForce RTX 5080の地力をチェック

まずは、ZEFT Z55YCの基本性能を知るべく、「CINEBENCH 2024」を実行してみた。

1コアあたりの性能を示すSingle Coreのスコアーは131ptsと十分高い。一方で、全コア使用時の性能を示すMulti Coreは1071ptsと、Single Coreのほぼ8倍といったところ。CPUに8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9700X」を採用しているので、順当な結果と言える。

続いて、3D描画性能を計測する定番のベンチマークツールである「3DMark」（Version 2.32.8454）を試してみよう。

APIにDirectX 11を使用し、テスト解像度がフルHD（1920×1080ドット）となるFire Strike“無印”では、スコアーは5万超えと非常に優秀。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になるFire Strike Ultraでも、スコアーは2万以上と高く、少々古いゲームの快適性は申し分なさそうだ。

DirectX 12のテストである「Time Spy」の結果も良好で、とくにTime Spy Extremeでスコアーが1万を超えているあたりは評価できよう。また、描画負荷が高く、最近のゲームに即したテストとなる「Steel Nomad」や「Speed Way」でも9000前後のスコアーなので、ゲームにおける性能もかなり期待できる。



また、リアルタイムレイトレーシング性能を見る「Port Royal」では2万スコアーを上回った。描画負荷が重くなりがちなレイトレーシング設定があるゲームでも、ZEFT Z55YCであれば高画質で問題なく遊べそうだ。