ZEFT Z55YCをレビュー

見た目はシックでも性能は雄弁、Ryzen 7＆RTX 5080搭載ゲーミングPCは4Kでも平然とこなす

2025年11月21日 10時00分更新

文● 宮崎真一 編集●ジサトライッペイ／ASCII

ZEFT Z55YC

　 パソコンショップSEVENのゲーミングPCの「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスしたモデルである。LEDをまったく搭載していないため派手さはないものの、まさに質実剛健な逸品であることは前回お伝えした通りだ。では、実際のゲームパフォーマンスはどの程度なのか？　テストを通してそのポテンシャルに迫りたい。

ZEFT Z55YC

パソコンショップSEVENのミドルタワーゲーミングPC「ZEFT Z55YC」。直販価格は48万8180円～（送料無料）

ZEFT Z55YCの主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
CPU
クーラー		 DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
マザー
ボード		 GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600
ストレージ Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 GeForce RTX 5080、16GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
PCケース Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー）
電源
ユニット		 850W、80 PLUS GOLD
サイズ 220（W）×469（D）×490（H）mm
OS Windows 11 Home
直販価格 48万8180円～

Ryzen 7 9700X＆GeForce RTX 5080の地力をチェック

　まずは、ZEFT Z55YCの基本性能を知るべく、「CINEBENCH 2024」を実行してみた。

ZEFT Z55YC

CINEBENCH 2024の結果

　1コアあたりの性能を示すSingle Coreのスコアーは131ptsと十分高い。一方で、全コア使用時の性能を示すMulti Coreは1071ptsと、Single Coreのほぼ8倍といったところ。CPUに8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9700X」を採用しているので、順当な結果と言える。

ZEFT Z55YC

Ryzen 7 9700Xは8コア/16スレッド仕様

　続いて、3D描画性能を計測する定番のベンチマークツールである「3DMark」（Version 2.32.8454）を試してみよう。

ZEFT Z55YC

3DMarkの結果

　APIにDirectX 11を使用し、テスト解像度がフルHD（1920×1080ドット）となるFire Strike“無印”では、スコアーは5万超えと非常に優秀。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になるFire Strike Ultraでも、スコアーは2万以上と高く、少々古いゲームの快適性は申し分なさそうだ。

　DirectX 12のテストである「Time Spy」の結果も良好で、とくにTime Spy Extremeでスコアーが1万を超えているあたりは評価できよう。また、描画負荷が高く、最近のゲームに即したテストとなる「Steel Nomad」や「Speed Way」でも9000前後のスコアーなので、ゲームにおける性能もかなり期待できる。

　また、リアルタイムレイトレーシング性能を見る「Port Royal」では2万スコアーを上回った。描画負荷が重くなりがちなレイトレーシング設定があるゲームでも、ZEFT Z55YCであれば高画質で問題なく遊べそうだ。

