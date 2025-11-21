パソコンショップSEVENのゲーミングPCの「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスしたモデルである。LEDをまったく搭載していないため派手さはないものの、まさに質実剛健な逸品であることは前回お伝えした通りだ。では、実際のゲームパフォーマンスはどの程度なのか？ テストを通してそのポテンシャルに迫りたい。
|ZEFT Z55YCの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザー
ボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|GeForce RTX 5080、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー）
|電源
ユニット
|850W、80 PLUS GOLD
|サイズ
|220（W）×469（D）×490（H）mm
|OS
|Windows 11 Home
|直販価格
|48万8180円～
Ryzen 7 9700X＆GeForce RTX 5080の地力をチェック
まずは、ZEFT Z55YCの基本性能を知るべく、「CINEBENCH 2024」を実行してみた。
1コアあたりの性能を示すSingle Coreのスコアーは131ptsと十分高い。一方で、全コア使用時の性能を示すMulti Coreは1071ptsと、Single Coreのほぼ8倍といったところ。CPUに8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9700X」を採用しているので、順当な結果と言える。
続いて、3D描画性能を計測する定番のベンチマークツールである「3DMark」（Version 2.32.8454）を試してみよう。
APIにDirectX 11を使用し、テスト解像度がフルHD（1920×1080ドット）となるFire Strike“無印”では、スコアーは5万超えと非常に優秀。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）になるFire Strike Ultraでも、スコアーは2万以上と高く、少々古いゲームの快適性は申し分なさそうだ。
DirectX 12のテストである「Time Spy」の結果も良好で、とくにTime Spy Extremeでスコアーが1万を超えているあたりは評価できよう。また、描画負荷が高く、最近のゲームに即したテストとなる「Steel Nomad」や「Speed Way」でも9000前後のスコアーなので、ゲームにおける性能もかなり期待できる。
また、リアルタイムレイトレーシング性能を見る「Port Royal」では2万スコアーを上回った。描画負荷が重くなりがちなレイトレーシング設定があるゲームでも、ZEFT Z55YCであれば高画質で問題なく遊べそうだ。