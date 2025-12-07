ZEFT R60YQをレビュー
置き場所に困らないRTX 5060 Ti＆Ryzenの縦長ゲーミングPCはWQHDでも快適に遊べるコスパ抜群な1台だった
2025年12月07日 10時00分更新
コンパクトなサイズで扱いやすいパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT R60YQ」は、このメモリー高騰時代に標準構成で22万円以下という価格を実現。それでいて、CPUは「Ryzen 7 7700」、GPUはGeForce RTX 5060 Ti搭載モデルを採用し、フルHDゲーミングなら余裕の性能が期待できる。
外観をチェックした前回に引き続き、今回は実際のゲーミング性能はどの程度なのか検証した。はたしてこの省スペースな筐体で、期待通りのゲーミングパフォーマンスが出せるのか、ご覧いただきたい。
|ZEFT R60YQの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz）
|CPU
クーラー
|CPU付属空冷クーラー
|マザー
ボード
|ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX）
|メモリー
|16GB（16GB×1）、DDR5-5600
|ストレージ
|1TB M.2 SSD、PCIe 4.0
|ビデオ
カード
|GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2
|PCケース
|DeepCool「CH170 PLUS」（Micro-ATX、ミドルタワー）
|650W、80 PLUS BRONZE
|OS
|Windows 11 Home
|サイズ
|195（W）×290（D）×424.5（H）mm
|直販価格
（税込み）
|21万9780円～
Ryzen 7 7700＆GeForce RTX 5060 Tiの実力は？
まずは、CGレンダリングでCPUの地力を計測する「CINEBENCH 2024」からチェックしてみよう。
シングルコア性能を示すCPU（Single-Core）は113ptsであるのに対して、マルチコア性能を見るCPU（Multi Core）は984pts。最新世代のCPUと比べるとやや見劣りするものの、Ryzen 7 7700は1世代前の8コア/16スレッドCPUであることを考えると、妥当な結果だろう。
続いては、定番の3Dベンチマークツール「3DMark」。DirectX 11ベースのFire Strike系、DirectX 12ベースのTime Spy系のほか、レイトレーシング性能を見る「Speed Way」なども試した。
Fire Strikeはテスト解像度がフルHD（1920×1080ドット）だが、3万以上の高スコアーを記録。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）のFire Strike Ultraでも1万スコアーに迫っており、少し古いゲームでもZEFT R60YQなら快適に遊べそうだ。
WQHD（256×1440ドット）のTime Spyでは1万5000スコアーを超え、4KのTime Spy Extremeでも7000スコアー以上と良好だ。とはいえ、Time SpyはDirectX 12 Feature Level 11_0ベースのテストで、最近のゲームはDirectX 12 Future Level 12に対応したものがほとんどだ。
そこで、DirectX Raytracingを使用するDirectX 12 Ultimateのテストである「Speed Way」のスコアーを見てみると、ZEFT R60YQは4147とまずまずといったところ。一方で、レイトレーシングを使用していない「Steel Nomad」は4000スコアーを割っており、お世辞にも高いとは言えないまでも、ミドルレンジクラス相応の結果と言える。
なお、レイトレーシング系でも比較的軽めの「Port Royal」の結果は8000スコアー弱とやや高め。ZEFT R60YQでも、レイトレーシングを利用した美麗な画面でゲームを遊べそうだ。