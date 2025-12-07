コンパクトなサイズで扱いやすいパソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT R60YQ」は、このメモリー高騰時代に標準構成で22万円以下という価格を実現。それでいて、CPUは「Ryzen 7 7700」、GPUはGeForce RTX 5060 Ti搭載モデルを採用し、フルHDゲーミングなら余裕の性能が期待できる。



外観をチェックした前回に引き続き、今回は実際のゲーミング性能はどの程度なのか検証した。はたしてこの省スペースな筐体で、期待通りのゲーミングパフォーマンスが出せるのか、ご覧いただきたい。

ZEFT R60YQの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 7700」（8コア/16スレッド、最大5.3GHz） CPU

クーラー CPU付属空冷クーラー マザー

ボード ASRock「B850M-X WiFi R2.0」（AMD B850、Micro-ATX） メモリー 16GB（16GB×1）、DDR5-5600 ストレージ 1TB M.2 SSD、PCIe 4.0 ビデオ

カード GeForce RTX 5060 Ti、8GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、無線LAN（Wi-Fi 6E）、Bluetooth 5.2 PCケース DeepCool「CH170 PLUS」（Micro-ATX、ミドルタワー） 650W、80 PLUS BRONZE OS Windows 11 Home サイズ 195（W）×290（D）×424.5（H）mm 直販価格

（税込み） 21万9780円～

Ryzen 7 7700＆GeForce RTX 5060 Tiの実力は？

まずは、CGレンダリングでCPUの地力を計測する「CINEBENCH 2024」からチェックしてみよう。

シングルコア性能を示すCPU（Single-Core）は113ptsであるのに対して、マルチコア性能を見るCPU（Multi Core）は984pts。最新世代のCPUと比べるとやや見劣りするものの、Ryzen 7 7700は1世代前の8コア/16スレッドCPUであることを考えると、妥当な結果だろう。

続いては、定番の3Dベンチマークツール「3DMark」。DirectX 11ベースのFire Strike系、DirectX 12ベースのTime Spy系のほか、レイトレーシング性能を見る「Speed Way」なども試した。

Fire Strikeはテスト解像度がフルHD（1920×1080ドット）だが、3万以上の高スコアーを記録。テスト解像度が4K（3840×2160ドット）のFire Strike Ultraでも1万スコアーに迫っており、少し古いゲームでもZEFT R60YQなら快適に遊べそうだ。

WQHD（256×1440ドット）のTime Spyでは1万5000スコアーを超え、4KのTime Spy Extremeでも7000スコアー以上と良好だ。とはいえ、Time SpyはDirectX 12 Feature Level 11_0ベースのテストで、最近のゲームはDirectX 12 Future Level 12に対応したものがほとんどだ。

そこで、DirectX Raytracingを使用するDirectX 12 Ultimateのテストである「Speed Way」のスコアーを見てみると、ZEFT R60YQは4147とまずまずといったところ。一方で、レイトレーシングを使用していない「Steel Nomad」は4000スコアーを割っており、お世辞にも高いとは言えないまでも、ミドルレンジクラス相応の結果と言える。

なお、レイトレーシング系でも比較的軽めの「Port Royal」の結果は8000スコアー弱とやや高め。ZEFT R60YQでも、レイトレーシングを利用した美麗な画面でゲームを遊べそうだ。