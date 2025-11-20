マザーボードやビデオカードは、メーカーやブランドにこだわる人はかなり多い。パソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスをあてたモデルであるという（参考記事）。では、どのようなPCなのか、写真を中心にご紹介しよう。

ZEFT Z55YCの主なスペック CPU AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz） CPU

クーラー DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー） マザー

ボード GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX） メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600 ストレージ Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」

（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0） ビデオ

カード GeForce RTX 5080、16GB GDDR7 通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 PCケース Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー） 電源

ユニット 850W、80 PLUS GOLD サイズ 220（W）×469（D）×490（H）mm OS Windows 11 Home 直販価格 48万8180円～

高機能なGIGABYTE製AMD B850マザーボードを採用

Wi-Fiアンテナはワンタッチで手間いらず

早速、ZEFT Z55YCが採用しているマザーボードから見ていこう。マザーボードはGIGABYTEのAMD B850チップセットを搭載した「B850 AORUS ELITE WIFI7」だ。このマザーボードは電源部が14＋2＋2フェーズ構成の豪華な仕様で、拡張性に富んでいる点が大きな特徴だ。

たとえば、PCI Express x16スロットは3本あり、M.2スロットも3基備えている。さらに、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）もあり、USB Type-Aにおいては11基（USB 3.2 Gen 2が2基、USB 3.2 Gen 1が5基、USB 2.0が4基）も装備する。そして、天面にはUSB Type-C（USB 3.2 Gen 2x2）と、USB Type-A（USB 3.2 Gen 1）を2基搭載。USBが足りなくなることはまずないはずだ。

通信機能も優秀で、2.5GbEの有線LANとWi-Fi 7の無線LAN、Bluetooth 5.4も用意。また、付属の無線LAN用アンテナは、ワンタッチで背面に接続できるようになっており、かなり扱いやすい。