ZEFT Z55YCをレビュー

光らないゲーミングPCはお好きですか？使いやすさと性能を重視するならRyzen＆RTX 5080なこの1台

2025年11月20日 10時00分更新

文● 宮崎真一 編集●ジサトライッペイ／ASCII

ZEFT Z55YC

　マザーボードやビデオカードは、メーカーやブランドにこだわる人はかなり多い。パソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスをあてたモデルであるという（参考記事）。では、どのようなPCなのか、写真を中心にご紹介しよう。

ZEFT Z55YC

パソコンショップSEVENのミドルタワーゲーミングPC「ZEFT Z55YC」。直販価格は48万8180円～（送料無料）

ZEFT Z55YCの主なスペック
CPU AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
CPU
クーラー		 DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
マザー
ボード		 GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
メモリー 32GB（16GB×2）、DDR5-5600
ストレージ Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
ビデオ
カード		 GeForce RTX 5080、16GB GDDR7
通信規格 有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
PCケース Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー）
電源
ユニット		 850W、80 PLUS GOLD
サイズ 220（W）×469（D）×490（H）mm
OS Windows 11 Home
直販価格 48万8180円～

高機能なGIGABYTE製AMD B850マザーボードを採用
Wi-Fiアンテナはワンタッチで手間いらず

　早速、ZEFT Z55YCが採用しているマザーボードから見ていこう。マザーボードはGIGABYTEのAMD B850チップセットを搭載した「B850 AORUS ELITE WIFI7」だ。このマザーボードは電源部が14＋2＋2フェーズ構成の豪華な仕様で、拡張性に富んでいる点が大きな特徴だ。

ZEFT Z55YC

GIGABYTEのAMD B850チップセット搭載マザーボード「B850 AORUS ELITE WIFI7」

　たとえば、PCI Express x16スロットは3本あり、M.2スロットも3基備えている。さらに、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）もあり、USB Type-Aにおいては11基（USB 3.2 Gen 2が2基、USB 3.2 Gen 1が5基、USB 2.0が4基）も装備する。そして、天面にはUSB Type-C（USB 3.2 Gen 2x2）と、USB Type-A（USB 3.2 Gen 1）を2基搭載。USBが足りなくなることはまずないはずだ。

ZEFT Z55YC

左側面のサイドパネルを外して内部を見たところ。マザーボードはGIGABYTEのB850 AORUS ELITE WIFI7で、内部も黒で統一している

ZEFT Z55YC

背面にはUSBが12基もあり、拡張性はかなり高い

ZEFT Z55YC

天面全部の右側にはヘッドフォン出力とマイク入力のほか、USB Type-Aを2基とUSB Type-Cを装備

　通信機能も優秀で、2.5GbEの有線LANとWi-Fi 7の無線LAN、Bluetooth 5.4も用意。また、付属の無線LAN用アンテナは、ワンタッチで背面に接続できるようになっており、かなり扱いやすい。

ZEFT Z55YC

Wi-Fiのアンテナケーブルは背面の端子にワンタッチ接続。従来のネジこみ式よりもかなりラクだ

