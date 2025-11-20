ZEFT Z55YCをレビュー
光らないゲーミングPCはお好きですか？使いやすさと性能を重視するならRyzen＆RTX 5080なこの1台
2025年11月20日 10時00分更新
マザーボードやビデオカードは、メーカーやブランドにこだわる人はかなり多い。パソコンショップSEVENのゲーミングPC「ZEFT Z55YC」は、GIGABYTE製マザーボードにフォーカスをあてたモデルであるという（参考記事）。では、どのようなPCなのか、写真を中心にご紹介しよう。
|ZEFT Z55YCの主なスペック
|CPU
|AMD「Ryzen 7 9700X」（8コア/16スレッド、最大5.5GHz）
|CPU
クーラー
|DeepCool「AK400」（空冷、120mmファン、サイドフロー）
|マザー
ボード
|GIGABYTE「B850 AORUS ELITE WIFI7」（AMD B850、ATX）
|メモリー
|32GB（16GB×2）、DDR5-5600
|ストレージ
|Western Digital「WD_BLACK SN770 NVMe SSD WDS100T3X0E」
（1TB M.2 SSD、PCIe 4.0）
|ビデオ
カード
|GeForce RTX 5080、16GB GDDR7
|通信規格
|有線LAN（2.5GbE）、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4
|PCケース
|Antec「P20C」（E-ATX、ミドルタワー）
|電源
ユニット
|850W、80 PLUS GOLD
|サイズ
|220（W）×469（D）×490（H）mm
|OS
|Windows 11 Home
|直販価格
|48万8180円～
高機能なGIGABYTE製AMD B850マザーボードを採用
Wi-Fiアンテナはワンタッチで手間いらず
早速、ZEFT Z55YCが採用しているマザーボードから見ていこう。マザーボードはGIGABYTEのAMD B850チップセットを搭載した「B850 AORUS ELITE WIFI7」だ。このマザーボードは電源部が14＋2＋2フェーズ構成の豪華な仕様で、拡張性に富んでいる点が大きな特徴だ。
たとえば、PCI Express x16スロットは3本あり、M.2スロットも3基備えている。さらに、USB Type-C（USB 3.2 Gen 2）もあり、USB Type-Aにおいては11基（USB 3.2 Gen 2が2基、USB 3.2 Gen 1が5基、USB 2.0が4基）も装備する。そして、天面にはUSB Type-C（USB 3.2 Gen 2x2）と、USB Type-A（USB 3.2 Gen 1）を2基搭載。USBが足りなくなることはまずないはずだ。
通信機能も優秀で、2.5GbEの有線LANとWi-Fi 7の無線LAN、Bluetooth 5.4も用意。また、付属の無線LAN用アンテナは、ワンタッチで背面に接続できるようになっており、かなり扱いやすい。