必読。新コード決済「teppay」について、わかっていること

プレスリリースより

teppayが2026年秋スタート

東日本旅客鉄道（JR東日本）とパスモ、PASMO協議会は、モバイルSuicaとモバイルPASMOを基盤にした新たなコード決済サービス 「teppay（テッペイ）」 を発表した。

2026年秋にモバイルSuicaで先行提供、2027年春にはモバイルPASMOにも拡大される。

teppayは、既存アプリのアップデートだけで利用できる点が大きな特徴だ。ユーザーは新しいアプリをダウンロードする必要なく、アプリをアップデートするだけで、コード決済やオンライン決済、ユーザー間での残高の送受信といった機能が追加される。モバイルSuicaとモバイルPASMOのアプリ間をまたいだ残高のやり取りも可能になる。

誕生の背景は、決済手段の多様化

誕生の背景には、キャッシュレス決済の「増えすぎ問題」がある。

JR東日本が実施した調査では、決済手段の多様化にストレスを感じているユーザーが多く、「日常的に使い慣れたサービスに統合したい」という意見が多く見られたのだという。すでに普及しているSuicaとPASMOに決済機能を集約することで、ユーザー体験の簡素化を狙う。

オンライン決済にも対応

機能面では、残高は交通系ICの残高とは別に「teppay残高」として扱われる。このため、交通系ICの残高に影響を受けずに買い物ができるほか、JR東日本グループのビューカードが発行する「ビューカード」を連携すれば、チャージなしでの決済も可能になる。

また決済時には「teppayポイント」も付与される。利用できる店舗は、teppay対応店に加え、Smart Code（※）加盟店を含む全国160万箇所以上と広い。一方、Suica／PASMOが使える店と、teppayが使える店は必ずしも一致しない点は覚えておきたい。

※JCBが提供するコード決済スキーム

オンライン利用も可能。アプリ内で「teppay JCBプリカ」を発行し、その残高が、インターネット通販やタクシー、飲食店のモバイルオーダーなどに利用できるようになる見込みだ。加盟店の募集は2026年夏頃に開始予定。

長年、都市圏の生活インフラとして根付いてきたSuica／PASMOが、決済領域をどう変えていくのか。2026年以降、キャッシュレス環境の再編を促す存在となりそうだ。