AMD Ryzen 7 9800X3D×RX 9070 XT搭載機が特価！ FRONTIER「特選コスパ！クリスマスセール」実施

　クリスマスに向けたスペシャルセールがFRONTIERダイレクトストアから登場した。期間は11月28日から12月5日15時までの1週間で、「特選コスパ！クリスマスセール」と題して開催される。今回のセールの目玉は、最新の「Ryzen 7 9800X3D」と「Radeon RX 9070 XT」を搭載した高性能ゲーミングPC、「FRGHLMB650/WS1127」だ。このモデルは289,800円と、重量級ゲームにも対応しつつコストパフォーマンスに優れた逸品として注目される。

　セールに登場する「FRGHLMB650/WS1127」は、AMDの最新プロセッサーRyzen 7 9800X3Dを搭載し、グラフィックスカードとしてASRock製のRadeon RX 9070 XTを備えている。メモリは32GBのDDR5で、2TBのM.2 NVMe SSDを搭載するなど、スペック面でも充実している。また、静音電源の750W ATX 80PLUS PLATINUMを搭載しており、省エネ性能と静音性にも配慮がされている。

　さらに、セールには他にも複数の選択肢が用意されている。その内のひとつ「FRGHLMB650/WS1123」は269,800円で、AMD Ryzen 7 9700XとNVIDIA GeForce RTX 5070 Tiなどを搭載し、パワフルなゲーム体験を提供する。また、「FRGHLB860/WS1114」は285,800円で、インテルのCore Ultra 7プロセッサーを搭載し、特にグラフィック性能を求めるユーザーにぴったりの構成だ。

　購入を考えている人は、セール期間中にFRONTIERのウェブサイトでモデルの詳細を見ることができる。完売の際は予告なく商品の入れ替えや価格変更が行われる可能性があるため注意が必要だ。なお、ゲーミングPCに関して初心者から上級者まで、多様なニーズに応えられるラインナップがセールで登場する。

