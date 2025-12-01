GIGABYTEから360Hz×QD-OLEDの新モニター「MO27Q3」登場　価格は10万9800円

ニューエックスは、取扱メーカーであるGIGABYTEより、WQHD解像度と360Hzのリフレッシュレートを持つQD-OLEDゲーミングモニター「MO27Q3」を、12月1日よりGIGABYTEストア【公式】にて発売する。価格は109,800円だ。

GIGABYTEの新製品「MO27Q3」は、27インチフラットスクリーンのゲーミングモニター。WQHD（2560×1440、アスペクト比16：9）の解像度と0.03ms（GTG）の応答時間、最大360Hzという高リフレッシュレートを誇る。パネルには、QD-OLED技術を採用しており、色彩の豊かさ、高コントラスト、深い黒色表示、高い視野角を実現し、低消費電力と高速応答を可能にするという。

このモニターはゲーム用途だけでなく、クリエイター用途でも優れた性能を持つ。DCI-P3を99%カバーする色域と10ビットのビット深度による10億色表示をサポートし、高画素密度により精細で正確な色表示が可能だとしている。また、VESA DisplayHDR True Black 400の認証を取得しており、リアルで自然な黒表現を実現する。更に、HDRピーク1000nitsモードにより明るい表示が可能で、没入感のある体験を提供する。

パネルの発熱に対しては、グラフェン放熱フィルムやカスタムヒートシンク、四方向の換気により、ファンレスでの冷却を可能にし、安定性と耐久性を確保。また、ClearMR 18000の認証を得たことで、モーションブラーの軽減にも対応しており、速い動きのゲームや動画においてもクリアな表示が可能だ。