320Hz×WQHD×Mini LED。24.5型ゲーミングモニター「Titan Army P245MS+」が登場

リンクスインターナショナルは、WQHDの高解像度と最大320Hzのリフレッシュレートに対応した24.5型ゲーミングモニター「Titan Army P245MS+」を発売。製品は全国の家電量販店、PCパーツ専門店、及び各EC販売店で入手可能だ。市場想定価格は52,800円。

Titan Army P245MS+は、1152ゾーンの量子ドットMini LED技術を搭載し、HDR1000の性能を誇る。WQHD（2560×1440）解像度、最大320Hzのオーバークロックモード対応、及びDyDsモードでブレを低減する設計により、鮮明な映像を提供する。また、HDMI 2.1ポートが2つあり、VRR（可変リフレッシュレート）機能にも対応している。

このモニターは、DCI-P3 99％、Adobe RGB 99％の広色域を実現しており、色の正確さにこだわった製品だ。GreenやRedの発色を改良した量子ドット技術により、映像編集や画像編集にも最適。Game+機能を多く搭載し、各映像を最高の状態で楽しむことができるとしている。

PBP/PIP機能により、2台のPCやゲーム機を同時に表示することができるため、複数のタスクを効率的に行うことができる。エルゴノミックスタンドが付属し、上下の昇降、スイーベル、チルト、ピボットが可能で、100×100サイズのVESAマウントにも対応している。