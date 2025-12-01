“セミファンレスON/OFFスイッチ付き”の1200W電源が玄人志向から発売

PCパーツブランド「玄人志向」は12月5日より、最新のATX電源『KRPW-GS1200W/90+』を発売する。この新製品は、省エネ性能に優れた80PLUS GOLD認証を取得しており、PCビルダーやゲーマーに最適な選択肢となるだろう。

『KRPW-GS1200W/90+』は、1200Wの電源容量を誇り、特にハイエンドグラフィックボードを搭載したPCに対応する大容量モデルだ。加えて、80PLUS GOLD認証をクリアしているため、電源変換効率が高く、省エネによるコスト削減が期待できる。省エネだけでなく、発熱を抑えた設計による製品の長寿命化も実現しているという。

また、この電源はフルプラグインとフラットケーブルを採用することで、PCケース内部のケーブル管理を容易にし、見た目をすっきりさせることが可能だ。特に、自作PC初心者にとっても安心な接続間違い防止のための印字も施されている。

信頼性についても抜かりはなく、全て105℃対応の日本メーカー製アルミ電解コンデンサを使用している点が安心だ。静音性にも配慮されており、135mmの大口径FDBファンが搭載され、セミファンレス機能もスイッチでのON/OFFが可能になっている。騒音が気になるシーンではこの機能を活用すると良いだろう。

購入者には3年保証が提供されるため、安心して長期間使用できる。価格は26,980前後を予定しており、コストパフォーマンスにも優れた製品だ。