ドスパラTVの“顔”むっこ卒業　視聴者から思い出メッセージ募集中

サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラの公式YouTube番組「ドスパラTV」から、「むっこ」の愛称で親しまれてきた村井理沙子さんが12月25日の配信をもって卒業する。彼女の卒業を記念し、思い出のシーンやメッセージの募集を開始した。

村井理沙子さんは2016年9月の「ドスパラTV」開始以来、高橋敏也さんのアシスタントMCとして多くの視聴者に愛されてきた。彼女のテンポの良い掛け合いは、視聴者の心を掴み、「ドスパラTV」の名物としての地位を確立したという。番組内では、自作PCやゲーム企画に積極的に挑戦し、多彩な企画で番組を盛り上げた。

卒業にあたって、「むっこ」へのメッセージや、心に残る名シーンの投稿を求めている。12月7日までに投稿されたメッセージや思い出の中から抽選で1名に、村井さんのサイン色紙が贈られる予定だ。この機会に、彼女への感謝の気持ちを形にして送りたい。

「ドスパラTV」は、PCユーザーに役立つ情報提供を目的とした番組で、最新のPCパーツやデバイス、BTOパソコンの情報を主に紹介してきた。毎月第二・第四木曜日に、生配信で専門知識を持つスタッフやゲストが解説する。初心者から上級者まで、楽しみながら学べる内容が好評を博している。