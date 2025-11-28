AMD Ryzen 7 7700×Radeon RX 9060 XTの“黄金バランス”をメーカー組みで実現。「GIGABYTE Hawk」が強すぎた

GIGABYTEは11月28日、最新のゲーミングデスクトップPC「GIGABYTE Hawk」を発表した。本日よりヨドバシカメラの店舗（マルチメディアAkiba、吉祥寺、梅田）およびオンラインストアで販売を開始する。価格は278,000円だ。

「GIGABYTE Hawk」は、AMD Ryzen 7 7700（8コア/16スレッド、3.8GHz/最大5.3GHz）とグラフィックスカードにAMD Radeon RX 9060 XT 16GBを搭載した高性能なゲーミングデスクトップだ。この製品は、DDR5-5200 32GBメモリと1TBのM.2 NVMe PCI-E Gen4 SSDを装備し、OSにはWindows 11 Homeがプリインストールされている。

GIGABYTEは、自社製品を中心としたパーツ構成により、互換性と安定した動作を実現。マザーボード「B840M EAGLE WIFI6」やオーバークロックモデルのグラフィックスカード「RX 9060 XT GAMING OC 16G」、850Wの「UD850GM PG5 V2 ICE」電源を採用し、ゲーミング性能だけでなく4K動画編集などのクリエイティブ作業においても優れたパフォーマンスを発揮するという。

また、PCケースには「C301 GLASS WHITE V2」を採用。240mmラジエターに2基のARGB LEDファンを組み合わせた水冷クーラー「GIGABYTE GAMING 240」によって、優れた冷却性能と美しいライティングを実現している。詳しくはヨドバシ・ドット・コムの製品ページを参照してほしい。