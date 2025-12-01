ビジネスで使えるAIアシスタント導入を手軽に　LINE WORKSでも利用可能な生成AIプラットフォーム

「生成AIを活用したいけど導入が難しい…」―― こうした企業の悩みに応えるサービスが、現場の効率化を支援し続けてきたLINE WORKSから登場した。

LINE WORKSは、2025年11月27日、専門知識がなくともAIアシスタントを導入できる生成AIプラットフォーム「LINE WORKS AiStudio（エーアイスタジオ）」を提供開始した。自社データに基づくRAGの仕組みも簡単に実装でき、ビジネスチャット「LINE WORKS」でもAI機能が使えるようになる。

LINE WORKS AiStudioは、専門知識や複雑な設定は不要で、AIアシスタントの利用環境を整えられるプラットフォーム。様々な用途のAIアシスタントを用意する他、特徴を入力し、参照させたいデータを指定するだけで、独自のAIアシスタントも作成できる（LINE WORKS上のデータも参照可能）。

また、LINE WORKSのプラットフォーム上で提供されるため、企業に必要なセキュリティ機能や管理機能が備わっている。なお、OpenAIのLLMを採用しており、入力した情報はAIの学習に使用されない。

加えて、LINE WORKS AiStudioを導入することで、ビジネスチャットのLINE WORKS上でもAI機能を利用できるようになる。トーク画面からAIアシスタントを呼び出して、質問や依頼をすることができ、LINE WORKS内の会話や掲示板のデータも活用可能だ。

LINE WORKS AiStudioは、初期費用無料、1ユーザーあたり月額950円（年額契約）で提供される。1ユーザーごとに月140万トークン（質問約200回分）が付与され、会社全体で共有できる。トークンが不足した場合は追加購入も可能だ。