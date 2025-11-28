ほっかほっか亭から810円「シュウマイ弁当」。駅弁で売ってほしい！

持ち帰り弁当のほっかほっか亭は、12月1日より全国の店舗で「＼贅沢／シュウマイ弁当」を発売します。

ふっくらせいろ蒸しの贅沢感！

「＼贅沢／シュウマイ弁当」が新発売

2025年2月より一部店舗で販売していた「シュウマイ弁当」の好評を受けて、新たに開発したこだわり仕様のシュウマイ弁当が全国で登場。

▲＼贅沢／シュウマイ弁当 810円

お店でせいろ蒸しにすることで、シュウマイはふっくらと仕上がり、国産豚肉と玉ねぎの旨みがしっかり感じられるといいます。

シュウマイは、ほっかほっか亭のグループ会社で中華惣菜を製造するホソヤコーポレーションのもので、国産豚肉を100％使用。自家製のコシがあるツルもち食感の皮で、豚肉の旨みと玉ねぎの甘みを活かしたあんを包んでいます。

仕上げのたれは本商品に合わせて新たに開発したもので、しょう油をベースに国産ゆず果汁とウスターソースを合わせて、程よい酸味と甘みのある味わいに仕上げています。

その他、根菜の甘辛煮やポップコーンシュリンプ、たまごやき、椎茸昆布が入ります。

▲＼贅沢／シュウマイ（4コ） 320円

シュウマイだけを味わえる「＼贅沢／シュウマイ（4コ）」も同時に販売します。国産豚肉と玉ねぎ、しょうがを使い、店舗で丁寧にせいろ蒸しにした一品です。こちらはおかずのみの提供です。

※秋田県、宮城県、山梨県、関東地方、東海・北陸地方、大阪府、兵庫県（但し、淡路島除く）、奈良県、和歌山県、京都府、滋賀県、中国・山陰地方、九州地方の各店で発売。

駅弁としても食べたい（願望）

せいろ蒸しや国産素材など、こだわりを感じるシュウマイ弁当が登場。持ち帰り弁当ながらしっかりした満足感が得られそうですね。さすが“贅沢”仕様です。



さて、価格面はというとほっかほっか亭を代表する「のり弁当」が490円なのに対して、810円というシュウマイ弁当は少し高めに感じました。



ですが、物価高の昨今、シュウマイで例をあげると、駅弁で有名な崎陽軒の「シウウマイ弁当」は1000円以上に値上げされています。そう思うと、この価格ならお値打ちなのかもしれません。

見た目も美しく駅弁として食べたい気持にもなってきます。

※価格は税込み表記です。