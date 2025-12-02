このページの本文へ

かっぱ寿司で12月4日～平日限定

激安90円祭！「うどん」「たこ焼き」「おにぎり」3品食べても270円、かっぱやるじゃん!!

2025年12月02日 10時40分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

衝撃再び……！

　かっぱ寿司は12月4日から10日までの平日限定で「とろ～り大玉揚げたこ焼き（2個）」を90円で提供する。「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」第1弾企画となる。

"90円メニュー"に「とろ～り大玉揚げたこ焼きが追加

　かっぱ寿司では11月より「感謝祭」として、平日限定で特別価格のメニューを提供してきた。今回、「歳末感謝祭」にパワーアップする形で90円の“大玉揚げたこ焼き”を追加する。

▲「とろ～り大玉揚げたこ焼き（2個）」90円
　12月4日～10日の平日限定

　また、平日90円で販売中の「香ばし炙りおにぎり」、「かけうどん」も、12月10日まで引き続き90円で販売される。

▲「香ばし炙りおにぎり」90円
　　～12月10日の平日限定

▲「かけうどん」90円
　～12月10日の平日限定

続報にも期待！

　　「かっぱの挑戦 歳末感謝祭」の期間は12月4日から10日までの平日限定。

　かっぱ寿司は11月にうどんとおにぎりを90円というお手頃プライスで出してきて、それだけでも驚きだったのに、さらに期間を延長＆メニュー追加とは嬉しい！

　しかもリリースでは今回が第一弾としている。ということは、この先もお得な情報が待っているかも？期待したい！

　（※文中の価格はすべて税込）

