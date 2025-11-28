セガは11月28日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、期間限定で最大80％オフで購入できるセールを開催中だと発表。開催期間は、2025年12月11日まで。

今回、ソニックシリーズだけでなく、人気のコラボキャラクターがレースに参戦する『ソニックレーシング クロスワールド』がセールに初登場。セガからは、ほかにも『龍が如く８』が70％オフ、『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』が50％オフでラインナップしている。また、『初音ミク Project DIVA MEGA39’s+』が60％オフとお買い得になっている。

さらに、『ツーポイントミュージアム』が20％オフ、『ペルソナ３ リロード』が55％オフでラインアップ。ほかにも多数の人気タイトルが提供されているので、詳しくは特設サイトを確認してほしい。

※タイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

