アカツキゲームスは11月27日、トゥーキョーゲームスとの共同プロジェクトで開発した死にゲー×アクションRPG「トライブナイン」のサービス終了を告知した。

ゲーム内の未使用残高は、申請することで払戻しされるのでお忘れなく。期間は2026年2月27日15時までとなっており、ゲームを起動すると申請可能。複数プラットフォームで有償エニグマエンティティを所持している場合でも合算して1度の申請で済むとのこと。

正式サービスの開始が2025年2月20日で、5月にはサービス終了を発表していた本作。しかし決して不人気だったわけではなく、ファンからは「買い切りでやらせてほしい」「投資するからストーリー完結まで……！」「気になることだらけで終わってしまう」「これからじゃないですか！」など、物語の続きを求める人が多かった。

そうした声を受け、本作に携わった小高和剛氏（トゥーキョーゲームス）、山口修平氏（89PRODUCE）、杉中克考氏（クロノゲート）ら3名による同人サークル「ねおねおんトライブ」が設立。非公式かつ非営利の二次創作活動を通じて、本作を継承・発展させる創作活動をしていくとしている。

具体的には作中で語られなかった物語の続編や、既存の物語の再構築を軸として活動。まずはwebストーリーという形で物語の完結を目指すという。全部無料で、「ファンの盛り上がりだけが僕らの報酬」と小高氏は語っている。

11月21日に公式サイトも正式オープンしており、小説「第0章」「第1章」が公開。物語の冒頭を読み進めることができる。小説の文中に入れる挿絵イラストも募集しており、公式Discordにて応募可能。ぜひ渾身の挿絵を描き、応募してみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：TRIBE NINE（トライブナイン）

ジャンル：死にゲー×アクションRPG

配信・開発：アカツキゲームス

原案・監修：トゥーキョーゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

配信日：サービス終了（2025年2月20日～11月27日）

価格：基本プレイ無料（ゲーム内課金あり）

©Akatsuki Games Inc.

©2024 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国およびまたはそのほかの国のValve Corporationの商標およびまたは登録商標です。