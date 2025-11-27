鉄の“素材感”むき出し。長尾製作所「侘び錆び」オープンフレームが美しすぎる

有限会社長尾製作所は、鉄の素材感を最大限に活かした新シリーズ「侘び錆びシリーズ」の第一弾、『オープンフレーム ver.ATX 侘び錆び』を販売開始した。価格は16,500円で、Amazonの「長尾製作所 工場直営ストア」から購入可能だ。

同製品は、鉄そのものの色合いや油じみ、加工痕を敢えて残し、少し錆びを施すことで独特の美学「侘び錆び」を表現したモデルだ。クリア塗装が施されているため、鉄の素材感を直接感じられるという。製品寸法は横幅約282.5mm×奥行約190mm×高さ約450mm（取っ手含まず）、重量は約2.9kgである。

『オープンフレーム ver.ATX 侘び錆び』は、ATX、MicroATX、mini-DTX、mini-ITXといった多種多様なマザーボードに対応。持ち運びに便利な取っ手付きで、パーツの検証用PCフレームとしても利用可能だ。グラフィックボードの垂直設置（VGAステイ搭載）や水冷クーラー（最大360mm対応）の自由な配置を可能にする工夫が施されている。

製品には、直販モデル限定の長尾製作所ステンレスロゴプレートが付属し、好みに合わせて好きな場所に取り付け可能。メイドインジャパンで全ての製造工程を国内で行っており、質実剛健な作りで長く使用できる製品だという。