ASUSの“真っ白”GPUがカッコいい　ホワイト自作PCに最適なRTX 5060 Ti搭載ビデオカードが登場

ASUS JAPANは11月27日、デュアルファンを備えたホワイトモデルのビデオカード、「DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITE」と「DUAL-RTX5060-O8G-WHITE」を発表。11月28日から販売を開始する。

DUAL-RTX5060TI-O8G-WHITEは、NVIDIA GeForce RTX 5060 Tiを搭載し、DUAL-RTX5060-O8G-WHITEはNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載する。両モデルは2.5スロット設計を採用しており、コンパクトながらも優れた性能を提供するという特徴を持つ。デザインは全体がホワイトで統一されており、見た目にも洗練された印象を与える。

また、バックプレートには通気スリットが備わっており、高い冷却効果を実現する。ファンにはAxial-techテクノロジーが適用され、デュアルボールベアリングを用いることで、標準的なファンよりも多くの風を供給できるという。さらに、0dBテクノロジーにより、GPU温度が50℃未満かつ低消費電力時にはファンが自動的に停止し、騒音を抑える機能も備えている。

この新たなビデオカードは、特に高性能なグラフィクスを求めるゲーマーやクリエイターにとって、見た目だけでなく機能面でも魅力的な選択肢となるだろう。