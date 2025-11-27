AMD Radeon RX 9070搭載の新GPU登場　ASUSがPRIMEシリーズ最新モデルを発表

ASUS JAPANは、AMD Radeon RX 9070を搭載したビデオカード「PRIME-RX9070-O16G-EVO」を発表した。同製品は11月28日より販売を開始する予定だ。

PRIME-RX9070-O16G-EVOは、2.5スロット設計でコンパクトながらも冷却効率を高める優れた設計を持ち合わせている。このビデオカードは、小型PCにおいても搭載しやすく、熱伝導性に優れたサーマルパッドやAxial-techファン設計を採用しているため、パフォーマンスを向上させるとしている。さらに、GPU保護のためのバックプレートとASUSの独自技術であるGPU Guardが、耐久性と安定性を提供する。

静音性にも配慮されており、0dBテクノロジーを採用することで、GPU温度が55°C未満ではファンが停止し、静音性を確保する。60°C以上になるとファンが再起動し製品が優れた性能を常に保ち続けることが可能となる。また、ビデオカードの最適な性能を長期間維持するための設計も施されている。

ASUSの最新ビデオカード「PRIME-RX9070-O16G-EVO」は、性能と耐久性を兼ね備え、ゲームやクリエイティブ作業の品質を向上させることだろう。