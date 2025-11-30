「厚切り」が嬉しい！ 国産ロースカツがコスパ良く、松のや

松のやでは12月3日15時より「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」各種を発売する。
楽しみ方たくさん！
「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」
とんかつチェーン「松のや」で、国産豚を使用したちょっと贅沢な定食が登場。
「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」は、北の大地ですくすく育った「国産雪国育ち」を使用したロースかつが主役。厚切りカットで、大満足間違いなしのボリューム感を特徴としている。国産だからこその新鮮さ、お肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ一品だという。
本格唐揚げとの盛合せ、海老フライとの盛合せなども同時に発売する。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
国産雪国育ち厚切りロースかつ定食 1090円
国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食 1190円
国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食 1190円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆本格唐揚げ定食 1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食 1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食 1630円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食 1550円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食 2030円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆アジフライ定食 1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食 1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ丼 1090円
単品 国産雪国育ち厚切りロースかつ 790円
国産豚のロースかつをリーズナブルに楽しめる
松のやでは、日本ハムとのコラボメニューとして「雪国育ちロースかつ」を展開してきたので、今回もその流れを組んだ商品と思われる。同シリーズは国産豚ならではの質感が楽しめ、なおかつリーズナブルな価格帯と定評がある。
分厚く楽しめるボリューミーなロースかつ。満足感もすごそう。卓上のソースで楽しむのもいいけど「味噌」や「鬼おろし」などの、アレンジも豊富で迷ってしまう……！