12月3日15時スタート

「厚切り」が嬉しい！ 国産ロースカツがコスパ良く、松のや

2025年11月30日 14時30分更新

文● 新海 優（Yu Shinkai）　編集●ASCII

厚切りが嬉しい！

　松のやでは12月3日15時より「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」各種を発売する。

　

楽しみ方たくさん！
「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」

　とんかつチェーン「松のや」で、国産豚を使用したちょっと贅沢な定食が登場。

国産雪国育ち厚切りロースかつ定食　1090円

　「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」は、北の大地ですくすく育った「国産雪国育ち」を使用したロースかつが主役。厚切りカットで、大満足間違いなしのボリューム感を特徴としている。国産だからこその新鮮さ、お肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ一品だという。

　本格唐揚げとの盛合せ、海老フライとの盛合せなども同時に発売する。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

国産雪国育ち厚切りロースかつ定食　1090円
国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食　1190円
国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食　1190円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆本格唐揚げ定食　1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食　1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食　1630円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食　1550円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食　2030円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆アジフライ定食　1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食　1350円
国産雪国育ち厚切りロースかつ丼　1090円
単品　国産雪国育ち厚切りロースかつ　790円

国産豚のロースかつをリーズナブルに楽しめる

　松のやでは、日本ハムとのコラボメニューとして「雪国育ちロースかつ」を展開してきたので、今回もその流れを組んだ商品と思われる。同シリーズは国産豚ならではの質感が楽しめ、なおかつリーズナブルな価格帯と定評がある。

　分厚く楽しめるボリューミーなロースかつ。満足感もすごそう。卓上のソースで楽しむのもいいけど「味噌」や「鬼おろし」などの、アレンジも豊富で迷ってしまう……！

