「厚切り」が嬉しい！ 国産ロースカツがコスパ良く、松のや

松のやでは12月3日15時より「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」各種を発売する。

楽しみ方たくさん！

「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」

とんかつチェーン「松のや」で、国産豚を使用したちょっと贅沢な定食が登場。



「国産雪国育ち厚切りロースかつ定食」は、北の大地ですくすく育った「国産雪国育ち」を使用したロースかつが主役。厚切りカットで、大満足間違いなしのボリューム感を特徴としている。国産だからこその新鮮さ、お肉のやわらかさ、ジューシーさ、脂身の甘さが際立つ一品だという。

本格唐揚げとの盛合せ、海老フライとの盛合せなども同時に発売する。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



国産雪国育ち厚切りロースかつ定食 1090円

国産雪国育ち鬼おろし厚切りロースかつ定食 1190円

国産雪国育ち味噌厚切りロースかつ定食 1190円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆本格唐揚げ定食 1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（1尾）定食 1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆海老フライ（2尾）定食 1630円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（1尾）定食 1550円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆有頭大海老フライ（2尾）定食 2030円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆アジフライ定食 1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ＆カキフライ（2個）定食 1350円

国産雪国育ち厚切りロースかつ丼 1090円

単品 国産雪国育ち厚切りロースかつ 790円

国産豚のロースかつをリーズナブルに楽しめる

松のやでは、日本ハムとのコラボメニューとして「雪国育ちロースかつ」を展開してきたので、今回もその流れを組んだ商品と思われる。同シリーズは国産豚ならではの質感が楽しめ、なおかつリーズナブルな価格帯と定評がある。

分厚く楽しめるボリューミーなロースかつ。満足感もすごそう。卓上のソースで楽しむのもいいけど「味噌」や「鬼おろし」などの、アレンジも豊富で迷ってしまう……！