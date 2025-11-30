「ビアードパパの福袋」はシューがたくさん！割引券も入って3000円でオトク

ビアードパパは、2026年1月1日から「ビアードパパの福袋2026」（3000円）を数量限定で販売する。

お得いっぱい「ビアードパパの福袋2026」

毎年恒例、ビアードパパの福袋が新年も登場する。

新春恒例の「ビアードパパの福袋2026」は、オリジナルトートバッグに特別割引券2500円分（500円×5枚）と王道の「パイシュークリーム（カスタード）」3個、期間限定シュークリームの「贅沢いちご」2個が入った合計3800円相当のセットを、3000円で提供する。

さらに、福袋購入時はビアードパパモバイルアプリポイントも付与される。

販売期間は2026年1月1日から5日までで、なくなり次第終了。

数量限定「ビアードパパの福袋2026」

【内容】

・パイシュークリーム（カスタード）×3個

・贅沢いちご×2個

・特別割引券2500円分（500円×5枚、有効期間2026年1月6日～2月28日）

・オリジナルトートバッグ×1個

▲パイシュークリーム（カスタード）（通常販売価格：240円）

原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密。

▲期間限定 贅沢いちご（通常販売価格：290円）

コク深い生クリームに、いちごの美味しさをギュッと詰め込んだ贅沢な味わい。

すぐに食べられるのも嬉しい！

福袋を購入してすぐにシュークリームが楽しめるのが嬉しい！よく店舗を利用する方には特にお得な福袋。年が明けたら早めにお店をチェックしたい！

（※文中の価格はすべて税込）