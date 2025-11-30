「ビアードパパの福袋」はシューがたくさん！割引券も入って3000円でオトク

ビアードパパは、2026年1月1日から「ビアードパパの福袋2026」（3000円）を数量限定で販売する。
お得いっぱい「ビアードパパの福袋2026」
毎年恒例、ビアードパパの福袋が新年も登場する。
新春恒例の「ビアードパパの福袋2026」は、オリジナルトートバッグに特別割引券2500円分（500円×5枚）と王道の「パイシュークリーム（カスタード）」3個、期間限定シュークリームの「贅沢いちご」2個が入った合計3800円相当のセットを、3000円で提供する。
さらに、福袋購入時はビアードパパモバイルアプリポイントも付与される。
販売期間は2026年1月1日から5日までで、なくなり次第終了。
数量限定「ビアードパパの福袋2026」
【内容】
・パイシュークリーム（カスタード）×3個
・贅沢いちご×2個
・特別割引券2500円分（500円×5枚、有効期間2026年1月6日～2月28日）
・オリジナルトートバッグ×1個
▲パイシュークリーム（カスタード）（通常販売価格：240円）
原料や製法にとことんこだわった、ビアードパパのスタンダードシュー。シュー生地のサクサク食感とクリームとのバランスが人気の秘密。
▲期間限定 贅沢いちご（通常販売価格：290円）
コク深い生クリームに、いちごの美味しさをギュッと詰め込んだ贅沢な味わい。
すぐに食べられるのも嬉しい！
福袋を購入してすぐにシュークリームが楽しめるのが嬉しい！よく店舗を利用する方には特にお得な福袋。年が明けたら早めにお店をチェックしたい！
（※文中の価格はすべて税込）