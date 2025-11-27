「WINS」ついに廃止へ──あっ、場外馬券売場じゃなくてWindowsの話です

マイクロソフトはDNSを利用した環境への移行を推奨

米マイクロソフトは11月21日（現地時間）、「WINS（Windows Internet Name Service）」について、今後のWindows Server製品から削除する方針を明らかにした。

WINSとは、コンピューターのNetBIOS名とIPアドレスを対応付け、コンピューター名の登録と解決を行う従来型サービス。Windowsネットワークの名前付けルールをインターネット標準のIPアドレスを関連付ける名前解決システムとしてWindows NT時代に導入。主に古いネットワークアプリケーションや旧SMB（NetBIOS over TCP/IP）の運用で利用されてきた。

現在のWindowsネットワークではDNSが標準となっており、NetBIOS名の利用は限られた旧システムにとどまっている。このため、WINSはセキュリティ面や保守性の観点から役割を終えたと判断された。

「Windows Server 2022」以降ではWINSサーバーの役割が非推奨となり、管理ツールの提供も停止されつつある。「Windows Server 2025」の次のバージョンでは、WINSに関連するコンポーネントがすべて削除され、利用できなくなるという。

マイクロソフトはDNSを利用した環境への移行を推奨しており、WINSに依存するシステムの早期見直しが求められている。WINSを利用している場合、Windows Server 2025のサポートが終了する（2034年11月）までに、後継・代替サービスへの移行が必要になる。