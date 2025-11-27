USB-A×2＋Type-C搭載、キャップ一体型で持ち歩きに強い新ハブ

サンワサプライは、持ち運びに便利な超小型USBハブ「400-HUBCP38BK」、「400-HUBA39BK」、「400-HUBC40BK」を発売した。この新製品はUSB Type-Cポートや最大PD90W対応のポートを備え、幅広い使用環境に適した選択肢を提供する。価格は「400-HUBCP38BK」が1,528円（税抜）、それ以外のモデルは1,255円（税抜）だ。

新しく登場するUSBハブは、約15gの超小型ボディを採用し、ノートPCやタブレットと共にバッグに入れてもかさばらないのが特徴だ。3ポート構成としてUSB 5Gbps対応のAポート、USB2.0のAポート、USB Type-Cポートを装備しており、多様な機器に対応できる。また、キャップ一体型の構造により、端子を保護しながら移動中の使用にも配慮されている。

「400-HUBCP38BK」は最大PD90Wの給電機能も備え、ノートPCへの給電も可能だ。一方、「400-HUBA39BK」と「400-HUBC40BK」はPD非対応だが、同じポート構成を持ち、USB-AやUSB Type-C接続で互換性を確保している。どのモデルも、使いやすさを追求して設計されており、細かいデザインの工夫が施されている。