国会図書館、4万件超の個人情報流出か　委託先に不正アクセス

国会図書館の館内システムを手がけるソリューション・ワンが不正アクセスを受けた件で、同館は11月25日、利用者の個人情報（約4万件）が外部に流出した可能性があることを公表した。

対象の個人情報と流出が疑われる件数は、それぞれ以下のとおり。

●流出した可能性のある個人情報と件数等（概要／11月25日現在） ■利用者IDのみ（943件） 対象期間：2025年3月15日〜3月27日

対象施設：国会図書館関西館

対象ユーザー：対象期間中に対象施設へ来館したユーザーの一部 ■電子情報等のプリントアウト申込情報（4万373件、4360人分） 対象期間：2025年9月24日〜10月22日

対象施設：国会図書館東京本館、関西、国際子ども図書館

対象ユーザー：対象期間中に対象施設へ来館し、デジタル化資料や電子ジャーナル等の電子情報およびマイクロ資料の印刷指示を出したユーザー

対象の個人情報：

・利用者ID

・氏名

・当該期間の「電子情報等のプリントアウト」に関する情報（資料名、印刷枚数、利用目的、金額、プリントアウトを申し込んだ施設名等）

国会図書館では今後、対象ユーザーに対して個別に通知する方針だ。

本件は、11月5日に確認されたソリューション・ワンに対する不正アクセスに起因するもの。国会図書館は6日後の11月11日に発表した第1報で、同館利用者の個人情報が流出した可能性に言及していた。