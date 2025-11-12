MSI、最新AIスーパーコンピューター「EdgeXpert」を公開へ

MSI、最新AIスーパーコンピューター「MSI EdgeXpert」をアプライドビジネスフェアで公開

エムエスアイコンピュータージャパンは、最新のAIスーパーコンピューター「MSI EdgeXpert」を、11月26日に開催されるアプライド主催の「アプライドビジネスフェア」で紹介する。会場はアプライド東京本部で、法人利用者や個人事業主は無料で参加可能だ。

NVIDIA GB10採用「MSI EdgeXpert」の特徴とエッジAI活用のメリット

「MSI EdgeXpert」はNVIDIA GB10プラットフォームを基盤に、Blackwell GPUとGrace CPUを組み合わせた構成を採用している。128GBの統合メモリを搭載し、AIモデルのトレーニングやファインチューニングを効率的に行える点が特長だ。また、クラウド利用と比較してコスト効率の向上やデータプライバシー強化が期待される。

フェアでの講演・実機展示とエムエスアイの協業強化

フェアでは「クラウドを超えるエッジAIの力」をテーマに、エッジAIの可能性に焦点を当てた講演が予定されている。実機展示も行われ、来場者は直接製品を確認しながら理解を深めることができる。

法人、教育機関、個人事業主にとって、先端AI技術に触れる貴重な機会となるだろう。