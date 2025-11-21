セガは11月21日、Steamにて販売中の一部PC用セガ・アトラスタイトルを対象とし、最大80％オフで購入できるSteam「Black Friday Sale」を開催中。セール期間は、2025年12月4日まで。

セガから、『SHINOBI 復讐の斬撃』が30％オフ、『ソニック × シャドウ ジェネレーションズ』が50％オフでラインナップ。また、『ぷよぷよ™テトリス®２』新価格版は24％オフとなっている。

アトラスからは、『メタファー：リファンタジオ』が50％オフ、『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』が65％オフで登場。また、『真・女神転生V Vengeance』が60％オフとなっている。

ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細はセールの特設サイトを確認してほしい。

▼ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/