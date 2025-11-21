『SHINOBI 復讐の斬撃』や『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』がお買い得！
最大70％オフ！セガが「Super Black Friday Sale」をPS Store／ニンテンドーeショップで開催中
セガは11月21日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchタイトルを対象とし、期間限定で70％オフにて販売する「Super Black Friday Sale」を開催中。セール期間は、2025年12月1日だ。
今回のセールでは、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が30％オフ、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が20％オフで登場。
また、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』が45％オフでラインナップしている。
『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションや『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション、『メタファー：リファンタジオ』もセール対象となっている。
以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。
▼「ダウンロード版セール特設サイト」
https://www.sega.jp/special/sale/
■PS5／PS4『SHINOBI 復讐の斬撃』
セール価格：2310円（30％オフ）
■PS5／PS4『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』
セール価格：5262円（20％オフ）
■PS5／PS4『ユニコーンオーバーロード』
セール価格：4827円（45％オフ）
■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション
セール価格：
PS5／PS4：6293円（30％オフ）
Switch：5593円（30％オフ）
※ニンテンドーeショップでの販売は、11月23日までとなります。
■PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション
セール価格：4431円（49％オフ）
■PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』
セール価格：4939円（50％オフ）
※ストアやタイトルごとに販売時期や価格が異なることがあります。また、タイトル販売価格がセール価格になっているか、ご購入時に必ずご確認をお願いいたします。
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。