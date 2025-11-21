セガは11月21日、PlayStation Storeおよびニンテンドーeショップにて販売中の一部PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switchタイトルを対象とし、期間限定で70％オフにて販売する「Super Black Friday Sale」を開催中。セール期間は、2025年12月1日だ。

今回のセールでは、Metacriticユーザースコア8.6を記録し、全世界で高評価を獲得している新作忍者アクション『SHINOBI 復讐の斬撃』が30％オフ、2006年に発売された『デビルサマナー 葛葉ライドウ 対 超力兵団』をパワーアップさせたHDリマスター版『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』が20％オフで登場。

また、仲間と出会いながら巨悪に挑む王道の冒険譚を描いたファンタジーシミュレーションRPG『ユニコーンオーバーロード』が45％オフでラインナップしている。

『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディションや『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション、『メタファー：リファンタジオ』もセール対象となっている。

以下ではセール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気タイトルが多数ラインアップしているので、詳細は特設サイトを確認してほしい。

▼「ダウンロード版セール特設サイト」

https://www.sega.jp/special/sale/

■PS5／PS4『SHINOBI 復讐の斬撃』

セール価格：2310円（30％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『RAIDOU Remastered: 超力兵団奇譚』

セール価格：5262円（20％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

■PS5／PS4『ユニコーンオーバーロード』

セール価格：4827円（45％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.

■PS5／PS4／Switch『ソニックレーシング クロスワールド』デジタルデラックスエディション

セール価格：

PS5／PS4：6293円（30％オフ）

Switch：5593円（30％オフ）

※ニンテンドーeショップでの販売は、11月23日までとなります。

©SEGA

© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

©ATLUS. ©SEGA.

TM & © Mojang AB.

© 2025 Viacom International Inc. All Rights Reserved. Nickelodeon, SpongeBob SquarePants and all related titles, logos and characters are trademarks of Viacom International Inc. SpongeBob SquarePants created by Stephen Hillenburg.

PAC-MAN™& ©Bandai Namco Entertainment Inc.

©CAPCOM

■PS5／PS4『龍が如く８外伝 Pirates in Hawaii』デラックス・エディション

セール価格：4431円（49％オフ）

©SEGA

■PS5／PS4『メタファー：リファンタジオ』

セール価格：4939円（50％オフ）

©ATLUS. ©SEGA.