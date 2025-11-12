MSI、RTX 50シリーズ搭載の新型ゲーミングノートPC2モデルを11月27日発売

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

MSI、RTX 50シリーズ搭載の新型ゲーミングノートPCを発売

　エムエスアイコンピュータージャパンは11月27日より、最新のRTX 50シリーズを搭載した2種類の新型ゲーミングノートPCを発売する。「Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP」と「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」の2モデルで、価格はCyborg-15-B2RWFKG-2763JPがオープン価格、Katana-15-HX-B14WGK-0871JPが25万2500円。

コストパフォーマンス重視の「Cyborg 15」モデル

　「Cyborg-15-B2RWFKG-2763JP」は、コストパフォーマンスを重視するユーザー向けの構成が特徴だ。搭載する「Core 7 プロセッサー 240H」と「GeForce RTX 5060 Laptop GPU」、そして32GBメモリにより、フルHD解像度のゲームを快適にプレイできるほか、クリエイティブ用途にも対応する。

　144Hzディスプレイによる描画の滑らかさや、拡張性を考慮したポート構成もポイントで、初めてのゲーミングノートとしても選びやすい仕様に仕上がっている。

高性能な「Katana 15」モデルはWQHD・165Hzに対応

　一方、「Katana-15-HX-B14WGK-0871JP」は、より高い処理性能を求めるユーザー向けのモデルだ。「Core i7 プロセッサー 14650HX」と「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を組み合わせ、WQHD・165Hzディスプレイによる高精細かつ滑らかなゲーム体験を実現している。

　メモリ32GBと1TB SSDを標準搭載しており、FPSやアクションゲームでも安定したパフォーマンスを発揮する。さらにポート類も充実しており、外部機器の接続にも柔軟に対応できる。

