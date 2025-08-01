自作PCの頂点を決めろ！ 「MSIカスタムPC王者決定戦2025」がベルサール秋葉原で開催

文●さとまさ　編集⚫︎ASCII

　エムエスアイコンピュータージャパンは、11月29日に東京・ベルサール秋葉原で「MSIカスタムPC王者決定戦2025 ～新たなる覇者～」を開催する。このイベントは、自作PCの技術を競う大会として人気を集めており、今年もさらなる盛り上がりを予感させる内容となっている。

　本イベントでは、人気インフルエンサーによるPC組立スピードバトルや一般参加者を対象としたPC組立大会が予定されている。PCファンにとって夢のようなこのイベントは、参加者それぞれの技術力が試される舞台となる。特設ページからの事前応募により参加することができ、自作PCファンには見逃せない機会となる。

　会場ではMSIと協賛メーカーの最新PCや周辺機器の展示、試遊体験も行われる。来場者はこれらの展示を通じて最新テクノロジーに触れることができるだけでなく、スタンプラリーやノベルティガチャ抽選会などのキャンペーンも楽しめる。さらに、指定期間中に対象店舗で協賛メーカーの製品を購入し、レシートを会場に持参することでガラポン抽選会に参加することも可能だ。

　MSIの自作PCイベントは、今年も秋葉原で開催される。PC愛好家だけでなく、これからPCを始めたいと考えている人々にも開かれたこのイベントは、刺激的な体験とともに多くの人を魅了し続けている。都内のアクセスしやすい会場で、最先端の技術と熱気をぜひ体感してほしい。

