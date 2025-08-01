MSI、背面コネクタ搭載の新X870E／B850Mシリーズを11月21日発売

MSI、AMD Ryzen 9000シリーズ対応の背面コネクタ（PZ）採用マザーボードを発売

エムエスアイコンピュータージャパンは11月21日より、AMD Ryzen 9000シリーズプロセッサーに対応する背面コネクタ（PZ）デザインのマザーボード「MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ」と「PRO B850M-A WIFI PZ」を販売開始すると発表した。「MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZ」は54,980円、「PRO B850M-A WIFI PZ」は34,980円で提供される。

MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZの特徴：ホワイト基調のゲーミングモデル

MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI PZは、ホワイトを基調としたゲーミング向けモデルで、ヒートシンク、メモリスロット、PCIeスロットまで統一されたデザインが特徴となっている。

64MBの大容量BIOS ROMを搭載し、最新のAM5 CPUに対して高い互換性を確保。M.2 SSDを工具不要で取り付け・取り外しできるEZ M.2 Clip II & EZ M.2 Shield Frozr IIも採用されている。

さらに、グラフィックスカードをワンタッチで解除できるEZ PCIe Releaseを備え、USB4 Type-Cポートを搭載。最大40Gbpsの転送速度に加え、DP Altモードを利用した映像出力にも対応する。

PRO B850M-A WIFI PZの特徴：シンプルで使いやすいMicro-ATXモデル

PRO B850M-A WIFI PZは、ホワイトシルバーのヒートシンクとホワイトPCBを組み合わせたシンプルなデザインのMicro-ATXマザーボードだ。

8+2+1フェーズの60A SPS対応電源回路と拡張ヒートシンクにより、CPU性能を安定して引き出せる構成となっている。また、EZ M.2 Clip IIにより、M.2 SSDはねじを使わずに装着可能だ。

5G LANとWi-Fi 7にも対応し、高速で快適なオンライン環境を構築できる点も魅力となっている。